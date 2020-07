Tal vez eres de los que pensaba que la infidelidad era una sola, pues... no, de acuerdo con expertos y encuestas, existen varios tipos de infidelidad. ¿En qué consisten y cuál es la más dolorosa? Por supuesto que sea cual sea el tipo de infidelidad, siempre va a ser doloroso, lo importante de identificar el tipo de traición, es saber que no somos responsables de ello como muchas veces lo llegamos a pensar.

Lo cierto es que cuando alguien comete una infidelidad, no se pone a pensar en ese momento en qué tipo de traición está cometiendo, quizá, lo único que pasa por su cabeza es la razón o justificación para hacerlo; pero es justo así, a partir de ese razonamiento que se puede identificar en qué clase de infidelidad está.

Cuando tu pareja te engaña, es importante que identifiques cuáles fueron sus razones para encontrar la raíz de la situación. Cualquier infidelidad es dolorosa, de eso no hay duda, porque al final te va a romper el corazón, pero tú eres quien decide si puede perdonar algo así o no.

Victoria Milan, plataforma de citas online para personas casadas y comprometidas que buscan una aventura extramatrimonial, realizó un estudio en el que encuestó a 5,000 personas de ambos sexos, y de acuerdo con los resultados, algunos tipos de infidelidades son peores que otros, además de que también descubrieron que tanto hombres como mujeres, tiene ideas distintas respecto a lo que sí podrían perdonar y lo que no. En la conclusión final, los expertos dieron a conocer que el 80 % de los hombres podrían perdonar una infidelidad emocional, mientras que sólo el 30 % de las mujeres admitieron que sí dejarían pasar la misma situación; declarando que la infidelidad más dolorosa que podría existir es la emocional.

INFIDELIDAD EMOCIONAL

No hay duda de que la infidelidad emocional es más dolorosa que la carnal, esto no quiera decir que una infidelidad sexual no duela o que deba ser perdonada, pero la emocional hace referencia a que te está engañando sentimentalmente. Tu pareja empieza a tener fuertes sentimientos y emociones hacia otra persona que no eres tú, lo que indica que está olvidando la razón por la que estaba a tu lado y deja de sentir interés hacia ti. Ahora es frío, ya no te dedica tiempo, se muestra ocupado para no verse, pierde confianza en ti, todo el tiempo sientes que te oculta algo y lo sientes excesivamente alejado.

INFIDELIDAD SEXUAL

Este tipo de infidelidad es la más común. Tu pareja y la tercera persona involucrada no muestran ningún apego emocional y sólo se ven para tener sexo, pasar un buen rato y divertirse. La infidelidad sexual, a veces, puede ser un poco más fácil de esconder porque tu pareja se va a comportar de la misma manera que lo hace siempre para evitar todo lo posible que sea descubierto y que te des cuenta de su aventura.

DIRECTA

La infidelidad directa es en la que tu pareja tiene pensado engañarte. Esto quiere decir que hace planes y todo lo posible para estar con alguien más (quien sea). Por ejemplo: tu pareja asiste a una fiesta, pero desde el momento en el que recibió la invitación para la misma, ya está pensando en que tiene que aprovechar de ese momento y estar con otra persona.

INDIRECTA

Es totalmente lo contrario a la infidelidad anterior. Aquí tu pareja comete el error más grave para él, incluso siente culpa y arrepentimiento; el engaño se da de forma repentina, sin esperarlo ni planearlo. La tentación por serte infiel le surgió en el instante y sí, sus deseos pudieron más que él y no pudo detenerlos.

EN LÍNEA

Las redes sociales y las populares aplicaciones de citas han dado a un sin fin de infidelidades, determinadas como un tanto más fáciles de conseguir, sin olvidar que al final sigue siendo un engaño. Tu pareja contacta a una persona por línea, se mandan fotos privadas, puede que tengan sexo virtual y tienen mensajes fuera de tono. Ambas personas nunca llegan a tener contacto físico, y si lo tienen pasaría a ser otro tipo de infidelidad, pero la virtual solamente hace referencia a que todo queda en Internet.

OBLIGADA

La infidelidad obligada se basa en las personas que son infieles simplemente por baja autoestima e inseguridad y no se sienten lo suficientemente queridos dentro de su propia relación, la razón por la que buscan a alguien más para que llenen ese vacío emocional. Si tu pareja es un infiel obligado, es probable que te responsabilice de sus acciones, y en vez de terminar con la relación porque simplemente ya no se siente bien, toma la "salida rápida" y se va a los brazos de otra persona.

ADICCIÓN SEXUAL

Como su nombre lo indica, si este es el caso de la infidelidad de tu relación, tu pareja sólo te engaña para saciar su necesidad erótica obsesiva. La necesidad de tener sexo con gran frecuencia (adicción) se genera por un patrón de descontrol en su conducta sexual, acompañándolo también de periodos de relativa calma. Es decir, si tiene ganas de tener sexo, buscará a alguien más sólo para cumplir sus deseos.

DE APROBACIÓN

Esta infidelidad se hace presente cuando su relación se está cayendo por la borda y no se atreve a terminar con ella. Tiene la necesidad de buscar a otra persona para que llene su vacío, que le haga olvidar, por un momento, el mal rato que está pasando a tu lado y para que no se sienta solo. Incluso puede prometer amor eterno a la tercera persona, aunque no sea verdad, sólo para que no se vaya de su lado y lo haga sentir todavía más solo.

(Imelda Téllez)