Tips de mujer a mujer, lleva el orgasmo a su máximo nivel

Disfrutar plenamente de la sexualidad hará que tu relación de pareja gane solidez, es por eso que las mujeres revelaron cuáles son sus tips en la intimidad que aplican para llevar el orgasmo a su máximo nivel.

El secreto del placer va más allá de lo que nos muestran las escenas de sexo en películas y programas de televisión, es hora de que las mujeres comencemos a preocuparnos más por nuestro placer sexual. Esto no quiere decir que dejes de lado lo que le gusta a tu pareja, pero tampoco que sólo te enfoques en él, ya que lo importante es que ambos disfruten de su encuentro bajo las sábanas.

Hay que aclarar que no existe una receta específica o un paso a paso de lo que se debe hacer durante el acto sexual, a todas las personas nos gustan cosas diferentes, pero hay ciertos detalles que podrías poner en práctica que te pueden ayudar a disfrutar más del sexo.

CÓMO DISFRUTAR EL SEXO: TIPS QUE LAS MUJERES DEBEN SABER

Squirt

Se cree que lograr un squirt o eyaculación femenina es la señal de que las mujeres llegamos al punto máximo del orgasmo y que la relación sexual fue impecable. Pero no necesariamente es así, si una mujer no logra eyacular, no quiere decir que no se logre un orgasmo. Así que no te presiones por eyacular.

Una gran recomendación es conocer tu cuerpo, descubre tu vulva, tu clítoris y los movimientos que te agraden. Nadie te conocerá mejor que tú misma. Si descubres y exploras tu cuerpo, sabrás qué cosas te gustan, qué zonas son más sensibles para ti o cómo te gustaría que te toquen.

Una vez que conozcas tus gustos en la intimidad es importante comunicárselo a tu pareja, dejar en claro que te gusta que no para lograr un final feliz.

TIEMPO DE CALIDAD

Lejos de pasar a la acción de un momento a otro, como lo vemos en muchas películas, para disfrutar del sexo el jugueteo previo es fundamental: los besos, las caricias y los tocamientos que te gusten harán que el camino al climax sea más emocionante.

Sexo oral

Como te mencionamos anteriormente, el jugueteo sexual es tu carta maestra para un encuentro sexual de calidad, está comprobado que las mujeres tienen más orgasmos cuando hay sexo oral o algún otro tipo de prácticas, como recrear fantasía, entre otras cosas que van más allá de la penetración. Si algo no te gusta o te incomoda, no dudes en decirlo.

Posiciones sexuales

Anímate a probar posiciones diferentes. No todas son para que haya penetración, sino que algunas permiten que haya roces o se prestan para jugar un poco.

Durante todo el acto sexual, no olvides que tu placer es importante. Se tiene la creencia de que una vez que un hombre eyacula ya se terminó, pero no necesariamente es así. Lo importante es que los dos se sientan cómodos y disfruten.

Olvídate de todo lo que nos han enseñado y haz a un lado todas las presiones. No tienes que hacer ruidos súper fuertes como en películas porno ni nada por el estilo, tampoco es que tengas que depilarte o usar lencería sexy, solo tienes que hacer cosas que te hagan sentir cómoda.

Con información de El Heraldo.

(Aline Núñez)