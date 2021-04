¡Toma nota! Estos son los signos del zodiaco más infieles. Los amantes y expertos en astrología, creen que existe una relación directa entre los horóscopo y la traición de las personas. La realidad es que signos o no, el tema de la infidelidad es recurrente en algunas parejas y su origen puede tener un sin número de factores. Para descartar uno de ellos, hablaremos de los signos del zodiaco más propensos a la infidelidad.

En esta guía te presentamos los modos en que cada signo engaña y, ojo, porque algunos son infieles en serie.

LOS SIGNOS DEL ZODIACO MÁS INFIELES:

ARIES

Son de naturaleza aventurera, por lo que no pueden evitar engañar a sus parejas. En general, les gusta moverse y mientras lo hacen, encuentran a la gente que se convierte en su presa. Lo peor es que no lo niegan, sino que culpan a la víctima, eliminando cualquier resquicio de este sentimiento de su conciencia. Los Aries también tienen fuertes mecanismos de defensa que les ayudan a justificar ese comportamiento engañoso. Mientras ellos crean que lo han hecho por una buena razón, nadie podrá convencerlos de lo contrario. Para ellos, se trata de explorar la vida, y las traiciones son parte de ese juego.

TAURO

Los Tauros son leales y casi nunca engañan. Si un Tauro finalmente te traiciona, probablemente sea porque se enamoró de otra persona. Por lo que, si te engañan, no hay ninguna esperanza porque realmente quieren a la otra persona y nunca la dejarán. Probablemente seas alguien a quien creían querer, pero no lo hacían. Es muy difícil que un Tauro te traicione, porque son amantes concretos y sensuales. Cuando dejan de quererte o encuentran a alguien a quien quieren más que a ti, puede ser muy difícil lidiar con el dolor, porque ellos pueden ser quienes le den sentido a la relación y la proyecten hacia el futuro, y perder todo eso por otra persona puede romperte el corazón. Lo malo es que viven de arrepentimientos y esto los agota por dentro.

GÉMINIS

Los Géminis suelen traicionar a sus parejas con quienes están más cerca de ellos, como amigos o parientes, por ejemplo. En resumen, aquellos que están en su círculo más íntimo. Tienen problema para controlar sus ojos y su corazón. Y no es difícil pillarlos mientras te avergüenzan delante de conocidos, familiares o amigos. Y, además del daño, la burla: se enfadarán porque quieres dejarlos. No creen en la monogamia y, aunque puedan mantener esta creencia en secreto, sus acciones los delatarán.

CÁNCER

Son simples y no se complican por naturaleza, por lo que los Cáncer realmente no son capaces de traicionar. No saben cómo hacerlo y se les descubre inmediatamente. Son personas sensibles y cariñosas y siempre buscan a la persona adecuada. Al mismo tiempo, tienen miedo de romper los corazones de los demás. O bien te informarán inmediatamente sobre sus sentimientos por otra persona o estarán ansiosos por mantenerlo en secreto. Se arrepentirán de querer a alguien que no seas tú precisamente por el dolor que te causan. Tratarán de hacerte entenderlo de una manera sutil, pero te hará entender que por detrás hubo un engaño. La razón que se encuentra detrás de este comportamiento es que los Cáncer siempre buscan a una persona especial que los complemente, y continuarán traicionando hasta que la encuentren.

LEO

Los Leo no traicionan, y no es que no lo hagan porque sean leales, sino porque odian los dramas resultado de esa traición. Aman la paz más que cualquier otra cosa, y serían capaces de dormir toda la vida con una misma persona con tal de que esa paz dure. Y ni siquiera luchan, para ellos es fácil amar a una única persona solo por las ventajas que esto implica. Son un poco perezosos para lidiar con las tragedias posteriores al engaño, razón por la que también les resulta fácil rechazar los sentimientos que crecen en su interior hacia alguien que no sea su pareja. Para un Leo, traicionar no tiene sentido, solo trae complicaciones innecesarias a su vida. La paz tiene mucho más valor que la intimidad y esta es su clave para una relación feliz.

VIRGO

Los Virgo son los maestros del engaño. Pueden traicionar durante el resto de sus vidas sin que sus parejas se enteren. Lo planean todo de antemano y se imaginan todos los escenarios posibles. Son mentirosos experimentados, y esto les facilita exponer a otro mentiroso. Si un Virgo te traiciona, solo lo averiguarás si lo revela. También son conocidos por mantener un vínculo con aquellos a quienes están emocionalmente apegados. Por ello, para tratar de averiguar si te engaña, debes tener cuidado y prestar atención si sus hábitos empiezan a cambiar. Aunque detectar cualquier cambio es difícil porque mienten muy bien, pero no cuesta nada mantener un ojo abierto y estar atento. Un Virgo es capaz de quererte a ti y a otros tres más sin que tú te sientas abandonado. Aunque muchos no suelen querer a más de una persona en la vida, por su actitud seria y compasiva en la vida, es bueno no excluir a priori esa posibilidad.

LIBRA

Libra ha aprendido el arte del engaño. Pueden salir con dos o más personas durante un período de tiempo indefinido sin que nada resulte sospechoso, y continúan con esa relación aunque los pillen. Los Libra también son buenos en conseguir que la gente haga lo que realmente no quiere hacer, y esto los convierte en unos infieles muy peligrosos. Su filosofía de vida es muy simple: todos pasa por algo y uno tiene que hacer lo que quiere hacer. Por lo general, no asumen nunca toda la responsabilidad de sus actos y solo después se dan cuenta de lo mucho que han estropeado las cosas para sí mismos y para su pareja.

ESCORPIO

Los Escorpio no pueden engañar a su pareja porque se toman las relaciones muy en serio. Sin embargo, otras personas sí pueden engañar a sus parejas con un Escorpio, porque se enamoran muy fácilmente y se ciegan por ese encanto propio de un cuento de hadas. Por esto, nunca serán los que traicionen, pero sí serán víctimas de traición o serán utilizados para ese propósito. Una vez que han comenzado, solo salen de ahí si se ven obligados a ello. Los Escorpio no suelen engañar y, si lo hacen, se sienten mal por ello. Evitar engañar porque, como se enamoran de una forma tan rápida, saben lo que se sientan cuando alguien a quien quieres te deja y entienden el dolor.

SAGITARIO

Para los Sagitario, engañar es un juego al que les encanta jugar. Pasan de una oportunidad a otra y, en la mayoría de los casos, siempre tienen futuras conquistas en lista de espera. De hecho, esa es una de las pocas veces que se divierten. Trabajando duro para desahogarse, salen con la mayor cantidad de gente posible, incluso haciendo trampas. No tienen dificultad en discutir con la pareja y encuentran a alguien nuevo solo unas semanas después. Es el signo más ligón. Viven todo de una forma muy intensa, excepto el amor. Cuidan las tensiones y el estrés, y cambian de pareja con frecuencia. Saben que no es el estilo de vida correcto, y tratan. De conformarse con el actual, pero no pueden evitar traicionar cuando todo sale mal.

CAPRICORNIO

Como son de naturaleza despreocupada, traicionar para un Capricornio no es un gran problema. No se arrepentirán de haber engañado y no se preocuparán de cómo pueden afectar sus acciones a la vida de otra persona. Son inteligentes y saben anticipar bien sus posibles movimientos, por lo que tardarás mucho en descubrirlos. Y, cuando se les descubra, intentarán justificar su horrible acción o pretenderán ser excusados. Sin embargo, en su defensa debemos decir que sus traiciones son físicas y no emocionales. Por lo que es posible que el amor que sentían por ti fuese verdadero, y solo necesitaban una emoción física. Para ellos, solo ha hecho un descanso dentro de una relación larga, y esto no los hace parecer tan inmorales (según ellos).

ACUARIO

Por el contrario, las traiciones de los Acuario son emocionales. Se encariñan demasiado pronto y terminan enamorándose de una persona que no es su pareja. Son como esos niños que no pueden ser felices con un solo caramelo y lloran porque quieren uno nuevo cada vez que pasan por la tienda. Y su conciencia no es lo suficientemente madura como para impedir que, cada vez que les ocurra, se alejen sin hacer algo estúpido. Aunque la infidelidad puede considerarse un defecto moral, a algunas personas les gusta referirse a ella como una debilidad. Querrán que los expongas, y no por el dolor que te van a causar, sino porque odian el estrés que conlleva, por lo que también son muy egoístas.

PISCIS

Los Piscis son personas muy inteligentes, capaces de arreglárselas en cualquier situación usando sus elaborados esquemas. Debido a esa inteligencia, nunca se les suele pillar antes de que sea demasiado tarde. Son como ladrones que tienen sus robos estudiados al detalle, pero como ningún crimen es perfecto, tampoco lo son sus aventuras. Por lo que al final se les pilla, pero después de mucho tiempo, porque te hacen sentir siempre como si fueras el único para ellos. Por ello, también son manipuladores y egoístas. Sus tácticas de traición son tan buenas como sus tácticas amorosas. En un momento te dirán cuánto te quieren y, al siguiente, saldrán con su amante.

Después de haber leído esto, quizá puedas confirmar que en efecto existe un vínculo entre el horóscopo y la infidelidad.





(Imelda Téllez)