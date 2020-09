Tríos sexuales, conoce los pros y contras de cumplir esta fantasía

Si estas leyendo esta nota, seguro alguna vez has contemplado la idea de hacer un trío sexual o quizá ya lo hiciste y no resultó como esperabas, estos consejos te pueden ayudar a tener una nueva y más grata experiencia (FOTO TOMADA DE PEXELS)

Los tríos sexuales son la fantasía sexual por excelencia, lo digan o no, existen un gran número de personas (mujeres y hombres) que sueñan con realizar este acto ya sea acompañados de su pareja o en solitario. Quizá ya hasta te lo hayan propuesto y no supiste cómo reaccionar, antes de negarte o aceptar vivir esta nueva experiencia, es importante que conozcas más sobre ella y todos los pros y contras que puede traer consigo.

5 PASOS PARA HACER UN SENSUAL STRIPTEASE Y NO MORIR EN EL INTENTO

ESTO ES LO QUE NECESITAS SABER SI TIENES PENSADO HACER UN TRÍO

¿QUÉ ES UN TRÍO SEXUAL?

Un trío es una práctica sexual en la que participarán tres personas, como su propio nombre indica. De acuerdo con encuestas, es la fantasía sexual predominante entre hombres y mujeres, que resulta tan estimulante porque combina diferentes factores que juntos multiplican el placer: la posibilidad de cambiar de pareja junto con la opción de estar con alguien desconocido, o recibir las atenciones de dos personas a la vez, así que, en este caso, tres no serán multitud.

Las combinaciones pueden ser variadas, hay tríos de personas del mismo sexo, heterosexuales o transgénero al final los acompañantes los eliges tú.

Un trío puede ser una experiencia muy enriquecedora, siempre y cuando este preparada/o.

A lo largo de tu vida sexual puedes tener la oportunidad de participar en un trío varias veces, pero no será igual si estás en pareja (y tu pareja participa), o si lo practicas en un momento en el que estás soltero/a.

Tipos de tríos

TRÍO ESTANDO EN PAREJA/CON TU PAREJA.

Invitar a una persona a formar parte de tu relación y tu intimidad requiere de una seguridad y una autoestima muy alta. Si las bases de tu relación están bien asentadas, la experiencia del trío puede ser muy enriquecedora, pero llegar a ello sin que alguna de las partes esté convencida podría terminar en desastre.

Como ya te hemos contado, en una relación la comunicación es algo fundamental: es muy importante que hables con tu pareja y dejes que ella o él también hable. Debatir abiertamente si realmente están preparados para aceptar todo lo que puede pasar durante un trío. Es importante que se pregunten ¿qué es lo que más les excitaría realizar durante esta fantasía y qué es lo que no les gustaría experimentar por ningún motivo? Y los más importante ¿qué tipo de trío es el que se les antoja más?

Parece una regla sencilla pero no es tan fácil como aparenta: ten siempre presente que habrá otras personas implicadas y esas personas interactuarán tanto contigo como con tu pareja. ¿Qué tan activo quieres ser? ¿Estás preparado/a para ver y disfrutar de algo así sin que haya reproches en la relación?

Si se les antoja, ¡háganlo! No tienen porque sentirse mal o culpables si es algo consensuado por ambas partes. La máxima a seguir en estos casos debe ser algo así como la famosa frase de Las Vegas: "lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", lo mismo con esto, "lo que pasa durante el trío, se queda en el trío". Poden hablar de las situaciones que les hayan gustado más o menos, pero es importante entender que forma parte de una especie de juego, una experiencia, y que es solo eso.

TRÍO ESTANDO SOLTERA/O

Hacer un trío estando soltero/a puede parecer un poco más fácil porque no hay que preocuparse de las posibles consecuencias que pueda acarrear en la pareja. Sin embargo, puede ser más complicado encontrar a los integrantes de nuestro particular "ménage à trois" ya que estando solo/a necesitarás sumar 2 personas más a la ecuación final.

POSTURAS PARA CADA TIPO DE PENE, SÁCALE PROVECHO A TUS CUALIDADES

La parte positiva es que puedes realizar un trío con desconocidos, sin que haya ningún tipo de vinculación emocional con ninguna de las partes. No obstante, esto también tiene una parte negativa que en el sexo es muy importante: estarás frente a dos personas que no conoces, y de las que tampoco conoces sus gustos sexuales. Tendrás que estar muy atenta/o a las señales sin olvidar nunca que un trío está formado por 3, por lo que deberás buscar el placer mutuo y trata como te gustaría que te trataran.

¿CÓMO ENCONTRAR A LA TERCERA PERSONA?

Si ya te has decidido a dar el paso es posible que te estés preguntando cómo o dónde encontrar al resto de integrantes de ese trío. Ten en cuenta que la ocasión de practicarlo o de unirse puede ser algo no premeditado. Un trío puede surgir prácticamente en cualquier ambiente y a cualquier hora del día, siempre que haya predisposición de las diferentes partes.

Cualquier situación es buena para propiciar un trío, siempre que haya actitud.

Aun así, si necesitas lugares más específicos en los que buscar, te damos algunas pautas:

Amistades: habla con amigo/as que tengan más experiencia en el tema. Quizá no te lo hayas planteado, pero es posible que haya voluntario/as más cerca de lo que crees.





Aplicaciones de citas: aunque parezca la opción más obvia hay veces que la pasamos por alto. Cada vez son más las parejas o personas solteras que utilizan este tipo de aplicaciones para conocer gente que quiera formar parte de sus fantasías.





Foros, blogs...: Internet es un lugar infinito lleno de información. Hay comunidades online en las que puedes encontrar al resto de los integrantes de tu fantasía sexual.





Clubs de intercambio de pareja: los clubs liberales o de intercambio de pareja son lugares propicios para conocer gente interesada en hacer tríos y pueden ser el lugar idóneo en el cual pueden empezar a experimentar.

ASÍ ES LA LABOR DE LOS ASISTENTES SEXUALES PARA PERSONAS DISCAPACITADA





CONSEJOS ANTES DE REALIZAR UN TRÍO

Si ya te has decidido a experimentar, déjanos decirte que hay algunos puntos que debes tener en cuenta antes de realizar un trío.

En el sexo todo es mejor si hay comunicación, aún más en el caso de un trío.

(FOTO: PEXELS)

Reglas, normas y límites: antes de iniciar cualquier encuentro es importante que pacten qué quieren hacer y qué no, qué prácticas les gustan, hasta dónde están dispuestos a llegar... etc. De esta forma tendrán mucho más claro lo que pueda ocurrir.

Comunicación: como siempre te decimos en torno a la sexualidad, la comunicación es la clave. Decir qué te gusta, cómo te gusta, si hay algo que te está incomodando, si algo te está gustando especialmente y quieres continuar, preguntar cómo se sienten las otras personas.La comunicación debe ir siempre en las dos direcciones o en este caso en tres. Tanto preguntar como contestar durante el sexo es fundamental para que la experiencia sea aún más satisfactoria.

Protección: al igual que en toda relación sexual, más aún si no conocemos tanto a alguna de las partes, es fundamental estar protegidos.

Ambiente adecuado: luz tenue, música, velas... prepara un lugar cómodo envuelto de un ambiente sensual que invite a hablar y a interactuar mientras poco a poco va subiendo la temperatura.

(FOTO:PEXELS)

De menos a más: hay una primera vez para todo, o quizá ya tienes experiencia en esto de los tríos, pero el resto de los integrantes no. Es normal llegar con nervios al momento por lo que siempre es mejor empezar poco a poco.

Celos e inseguridades: tanto si estás en pareja como si no, es importante que aclares los frentes desde el principio e intentes en todo momento que ninguna de las partes se quede aislada durante el juego.

Hacer un trío puede ser emocionante, liberador y muy instructivo, a la vez que interactúas sexualmente con otras personas.

(FOTO:PEXELS)

Un trío puede despertar tus sentidos, ¿ya te sientes más animado/a? No importa con quién, ni cuándo, ni dónde, siempre y cuando ocurra de mutuo acuerdo y de manera consentida. En la imaginación y la sexualidad no hay límites. Y si tienes pareja y deseas realizar la fantasía del trío, no olvides que puedes compartir también con ella o él tus deseos. Una buena comunicación sexual puede abrir las puertas hacia nuevas sensaciones y traer aire fresco a tu relación.

Ahora ya tienes todas las pautas para poder realizar un trío, de ti depende que siga en la fantasía o llevarlo a la realidad.

"AQUASUTRA", LAS MEJORES POSTURAS PARA TENER SEXO BAJO EL AGUA

(Imelda Téllez)