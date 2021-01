Zonas erógenas poco conocidas que te llevarán al éxtasis

Seguro en más de una ocasión has escuchado hablar de las zonas erógenas, pero... ¿en realidad sabes en qué consisten?, ¿dónde están?, ¿cómo estimularlas?; si no tienes idea, no te preocupes, aquí te hablaremos de las zonas erógenas menos conocidas y cómo usarlas a tu favor para llegar al éxtasis sexual.

Empecemos por el principio, la etimología de la palabra deriva de la unión de la palabra griega eros (por tanto, amor, sexo) y del inglés genous (producir), para lo cual una zona erógena es un área del cuerpo humano con mayor sensibilidad que, cuando se estimula, genera una respuesta sexual, desde la excitación hasta las fantasías, hasta el orgasmo .

Eso sí, además de lo que afirman los diversos estudios, las zonas erógenas pueden cambiar de persona a persona, como todo lo relacionado con la sexualidad.

En general cuando hablamos de zonas erógenas, inmediatamente pensamos en las más obvias, poniendo a los genitales en primer lugar: el clítoris y el punto G para las mujeres (además de los senos y pezones ), el pene y los testículos para los hombres; estas son las zonas sexuales de nuestro cuerpo que al tener más terminaciones nerviosas, son sin duda de las más erógenas. Por ejemplo, cuando se estimulan los genitales se someten a un proceso llamado vasoconstricción, que provoca un aumento del flujo sanguíneo a estas áreas, haciéndolas muy sensibles al tacto, por lo que el proceso de excitación puede evolucionar hasta el orgasmo.

Sin embargo, hay muchas otras zonas de nuestro cuerpo que tienen menos terminaciones nerviosas, pero aun así pueden ser erógenas, dependiendo de cómo se toquen. Nuestros cuerpos están cubiertos de piel, una de las áreas más erógenas debido a su extensión y a las diversas terminaciones nerviosas.

Dedicar tiempo a explorar tu propio cuerpo y el de tu pareja en busca de las zonas erógenas no solo es divertido y placentero, sino que también aumenta la estimulación sexual, además de permitirte descubrir exactamente dónde y cómo quieres que te toquen.

Mientras tanto, puedes empezar experimentando algunas zonas erógenas poco conocidas que pueden sorprenderte gratamente tanto a ti como a tu pareja y llevarlos al éxtasis.

EL CEREBRO

Es una zona erógena poco común y, desde este punto de vista, la discusión sobre la sapio-sexualidad y su entorno no tiene nada que ver con ella. El hecho es que el cerebro, crea la conexión entre la estimulación visual y el tacto físico, es la zona erógena más grande del cuerpo. Además de la estimulación manual, de hecho, lo que a menudo despierta al ser humano es una mezcla entre el roce de una caricia o besos y la propia visión de la pareja que nos estimula sensualmente.

QUIÉN TOCA

Puede parecer trivial, pero el toque sensual en la piel no es suficiente, parte de la excitación proviene de quién te está tocando.

En 2012, el Instituto de Tecnología de California midió la respuesta cerebral (mediante escaneo) en hombres heterosexuales a los que se les tocó suavemente la pierna. Dependiendo de si vieron a una mujer o a un hombre acariciando su pierna en el video, también asociaron su estimulación. La experiencia, tanto por sus palabras como por los escáneres cerebrales, fue agradable cuando pensaron que el toque era de una mujer y desagradable cuando pensaron que era un hombre. Esto muestra que el cerebro no solo responde al tacto básico, sino también al mensaje emocional y social transmitido a través del tacto.

LOS OJOS

La mirada es una de las zonas erógenas menos obvias del cuerpo, sin embargo, solo mirar a una persona o ser observado de cierta manera puede crear placer y sensaciones sexuales, desde escalofríos por la columna hasta la sensación de falta de aire. Las pupilas se dilatan cuando estamos excitados, haciéndonos parecer más atractivos para el sexo opuesto. Cuanto más largo sea el contacto visual entre dos personas, mayor y más profunda será la intimidad.

LABIOS

Hay muchas razones por las que los labios y los besos son fuertemente erógenos. El beso desencadena el flujo de hormonas y neurotransmisores del cuerpo al cerebro y viceversa. Además, los labios son la parte erógena más expuesta de nuestro cuerpo, contienen una gran cantidad de terminaciones y son 100 veces más sensibles que los dedos.

Dependiendo de la persona, la forma, además de la zona, en la que uno es besado también puede producir excitación; por ejemplo, para muchos el ser tocados en párpados, cejas, sienes, hombros, manos, brazos e incluso el pelo provoca una gran excitación.

EL CUELLO

El cuello, la zona de la clavícula y la nuca son muy sensibles tanto en hombres como mujeres: se pueden estimular lamiendo, besando o acariciando ligeramente. Hasta ahora, nada inusual, pero pocos saben que el orgasmo cervical existe. Comúnmente referido en el sexo tántrico, un orgasmo cervical se siente en todo el cuerpo con continuas oleadas de placer. Esto puede sentirse como un cosquilleo y una vibración agradables en todo el cuerpo y el ser, y puede durar horas, a diferencia del orgasmo del clítoris, que normalmente dura unos segundos. La mayoría de las mujeres pueden alcanzar el orgasmo cervical a través del sexo con penetración o usando un juguete sexual más largo y ancho.

EL PIE

Hay una razón por la que la reflexología plantar (de los pies) se ha utilizado para estimular los órganos durante siglos. El interior y el exterior de los tobillos son puntos sensibles con muchas terminaciones nerviosas que corresponden directamente a las zonas erógenas más importantes del cuerpo, como la vagina, el pene, el útero y la próstata. Las áreas reflejas ubicadas justo debajo de los huesos del tobillo corresponden a los ovarios y testículos, que son los encargados de ayudar a la fertilidad, aumentar la libido y mejorar el desempeño sexual. Las plantas medias / altas de los pies responden al pecho y pueden enviar ondas de energía sexual a los senos y pezones.

Ahora que ya sabes sobre estas inusuales zonas erógenas, no dudes en aplicarlas con tu pareja, juntos pueden experimentar un nuevo nivel de éxtasis sexual.

