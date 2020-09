Guía práctica para viajar a París y no q...

La ciudad del amor es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, si conocer Francia es uno de tus sueños en la vida aquí te traemos una guía práctica para viajar a París y no quedar pobre en el intento.

De acuerdo con Actitud Fem, para cumplir esa meta de viaje es necesario tener un buen ahorrito para disfrutar al máximo la experiencia de conocer una ciudad fuera de nuestro continente, especialmente una tan soñada como lo es París, pero si ya no puedes esperar más aquí te explicamos los detalles a los que debes prestar especial atención si quieres viajar a Paris sin sacrificar tu bolsillo.

VUELOS

Hay dos opciones de vuelos para llegar a París, están os vuelos directos y los vuelos sin escalas. Normalmente, los vuelos directos son más costosos, y solo lo tienen dos aerolíneas: Aeroméxico y Air France, pero tienes que considerar algunos factores.

Un vuelo directo redondo tiene un costo promedio de entre 10,000 y 15,000 pesos, cualquier costo mayor a este es considerado caro. Para obtener este rango de precios lo mejor es comprar con algo de antelación, al menos unos dos meses.

Páginas como Kayak y Skyscanner te permiten ver ofertas para las fechas que te interesen y los días más caros y baratos.

Normalmente, el verano y año nuevo son las fechas en las que los vuelos más suben de precio, así que lo mejor es evitarlas. Además de que el calor es muy intenso en el verano, y el frío muy intenso en el invierno.

El vuelo con escalas es la opción ideal si lo que quieres es ahorrar, este tipo de vuelos te puede llegar a costar hasta 6,000 redondo, ¿genial no? Pero debes tomar en cuenta las reglas de cada aerolínea, especialmente por el equipaje. Si la maleta no está incluida (cosa que sí pasa en el vuelo directo), podrían cobrarte hasta 200 dólares (más de 4,000 pesos), más de lo que parecía inicialmente.

Otra opción para ahorrar es la de llegar a otros aeropuertos, como el Charles de Gaulle, y dirigirte a París en tren desde otra ciudad. Los vuelos suelen ser más baratos a Barcelona, por ejemplo, pero es cosa de estar revisando y comparando para encontrar la oferta que mejor te acomode.

HOSPEDAJE

El hospedaje suele ser lo más caro a la hora de viajar, especialmente si tu aventura es en solitario, así que debes considerar todo tipo de opciones, desde hoteles, hostales, house sitting, airbnb y renta de casas.

Hoteles: una opción tradicional, puedes buscar en Bookings y si tienes suerte encontrarás un lugar que se adapte a tu bolsillo, pero ten en cuenta que los hoteles siempre serán la opción cara.

Hostales: una opción para los jóvenes aventureros ya que no solo es más económico, sino que conocerás a otros viajeros con quienes conocer la ciudad si te encanta hacer nuevos amigos de otras culturas o simplemente sentirte más en ambiente con otros latinos. Las mejores opciones se encuentran en Hostelworld.com

Recuerda que la ubicación del lugar donde te hospedarás es muy importante, ya que si te quedas a las afueras de París gastarás mucho en pasajes para llegar a los sitios turísticos.

La recomendación de Actitud Fem es que te hospedes en los barrios 18, 19 y 20. Estás en París, cerca de las afueras, pero en París con el metro siempre a unas 5 cuadras de distancia. Estos arrondisement, como les llaman los franceses, son barrios de artistas, tienen mucha vida joven y son los más baratos dentro del cerco de la ciudad.

House sitting: una de las propuestas de viaje sustentable y economía compartida más populares. Básicamente, le cuidas la casa a algunos parisinos que se encuentren a su vez de vacaciones. No te deben cobrar, pero te pueden pedir favores como cuidar a sus mascotas, echar agua a las plantas, cosas así. Para hacer esto, la página ideal es Trusted House Sitters.

Rentar casas: esta práctica es muy común en Europa, subrentar tu departamento por días, mientras te vas de vacaciones. Para encontrarlos, lo mejor es unirte a grupos de facebook como Mexicanos en París, Latinos en París. La fecha más común es el mes de agosto, donde todos los franceses tienen vacaciones, pero puedes encontrar en cualqueir fecha para estancias que van desde un fin de semana hasta dos o tres meses.

TRANSPORTE EN PARÍS

París es una ciudad relativamente pequeña y fácil de caminar. Esto no quiere decir que la puedas caminar toda, por lo que la mejor opción es usar el metro. Cada boleto cuesta 1.90 euros, es decir uno 40 pesos mexicanos.

Lo mejor es comprar un talonero de 10 boletos por 16 euros, o una tarjeta por el número de días que estés en la ciudad, estas incluyen el costo del tren hacia y desde el aeropuerto, así como a Disney París (si deseas visitarlo).

Cada boleto de metro tiene una hora de caducidad, lo que significa que durante esa hora lo puedes usar varias veces. El horario del metro es hasta la 1 de la madrugada, salvo en fines de semana que está abierto toda la noche.

El autobús es más barato, pero también más lento. Y si vas a usar Uber por algún motivo, procura usar Uber Pool o te saldrá muy caro.

¿QUÉ COMER EN PARIS?

La gastronomía francesa es de las más populares alrededor del mundo y nada como París para disfrutarla, con este itinerario de comida te sentirás como todo un local y gastarás lo mínimo.

Desayuno: empezar el día con un croissant y un café es básico, y te cuesta menos de 3 euros. Aún si no eres muy fan de comer pan, no te puedes perder as baguettes y croissants porque son una especialidad de la región, solo busca la fila de franceses comiendo pan gustosos.

Almuerzo: esta debe ser tu comida más completa en el día porque es más barata. Al igual que nosotros, los franceses hacen un menú corrido, al que llaman Formule. En las zonas menos turísticas los puedes encontrar en 10 euros con entrada, plato fuerte y postre. Por dos euros más, también una copa de vino. Normalmente puedes elegir entre varias opciones, y así probar platillos de todo tipo.

Cena: puedes optar por un falafel, por lo general los lugares donde los venden siempre tienen una fila enorme, pero avanza rápido, es delicioso y solo cuesta 6 euros. Hay opción vegetariana o con carne.

Otra opción es comprar comida en el super, por ejemplo una baguette, queso y jamón, una botella de vino (las venden pequeñas también, de dos copas) e irte a tu hotel, o a uno de los numerosos espacios verdes de París, a hacer un picnic, incluso junto al Sena.

¿QUÉ HACER EN PARÍS?

Disfrutar de la ciudad como turista no es tan caro, a menos de que tu intención sea visitar Disney París pues el costo de la entrada es de 100 euros.

Para entrar gratis a los museos solo necesitas estar en París el primer domingo de cualquier mes. Ese día, museos como el D'Orsay (donde se encuentran las obras de los impresionistas), L'Orangerie (los Nenúfares de Monet) y el Centro Pompidou (obras modernas y contemporáneas).

El museo más famoso de París es el Louvre, cuya arquitectura tan solo por fuera, es imponente. Para entrar gratis al Louvre, tienes dos opciones: el 14 de julio (Día de la Bastilla, fiesta nacional francesa) o el primer sábado de cada mes entre 6 de la tarde y 9 de la noche, pero tendrás que hacer fila así que tenlo en cuenta en tu plan del día. Los menores de 26 años tienen entrada gratis los viernes por la tarde, y los menores de 18 años siempre.

Otra actividad gratuita es la de los cementerios. Aunque suena tétrico, visitar los cementerios es una actividad turística por excelencia debido a los grandes personajes que se encuentran enterrados en esta ciudad.

En el cementerio de Montparnasse, puedes encontrar a figuras como Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, Julio Cortázar, Marguerite Duras, César Vallejo y el mismísimo Porfirio Díaz, en cuyo mausoleo podrás ver cartas de amor de algunos de sus fans mexicanos (si, tiene fans),

En el cementerio Père Lachaise se encuentran Jim Morrison, Edith Piaf, Miguel Ángel Asturias, Chantal Akerman, y un monumento a Oscar Wilde.

París está lleno de lugares que puedes recorrer a pie y son impresionantes, esta es una breve lista de lo que debes visitar sí o sí:

Montmartre: el barrio de los artistas en el siglo XIX, seguramente lo has visto en Amélie, podrás ver el Moulin Rouge, la basílica del Sacre-Coeur, que tiene una hermosa vista de la ciudad.

Notre Dame obviamente, aunque después del incendio no es lo que fue. A unas cuadras se encuentra la iglesia de St. Germain de Prés, la primera iglesia cristiana de París.

Jardines de Luxemburgo, puedes entrar a comer, a pasear, a leer, y maravillarte entre sus flores y estatuas

Los clásicos que sí debes ver, aunque yo no pagaría para subir sola, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

(Aline Núñez)