¿Solo conoces Zipolite? Estas son las 7 playas nudistas en México

Aunque Zipolite es la playa nudista más famosa de México, existen muchos otros paradisiacos destinos en nuestro país donde podrás dejar atrás el pudor y disfruta con naturalidad de hermosas playas nudistas. Date la oportunidad de vivir la experiencia de estar al desnudo en la naturaleza y gozar cada una de las sensaciones que proporciona, ya que contrario a lo que muchos pensarían, existen reglas para estar en estos lugares y una de las principales es eliminar el morbo para disfrutar de la naturaleza.

Si te preguntas cómo nació el concepto de las playas nudistas, déjanos decirte que fue una herencia de los años 60. Tras el auge social de liberación sexual y mayor contacto con la naturaleza, surgió un movimiento de "playas libres" que vio una proliferación de playas nudistas en todo el mundo.

ESTAS SON LAS 7 PLAYAS NUDISTAS DE MÉXICO Y LAS REGLAS QUE DEBES SEGUIR PARA VISITAR ESTOS LUGARES:

Zipolite, Oaxaca

Quizá ésta sea la playa nudista más conocida de México. Quienes la han visitado aseguran que quedaron prendados de la belleza de este lugar y cómo no, además de poder andar sin ropa por estos 2.5 kilómetros sin que nadie se espante, los turistas pueden disfrutar de los bares, hoteles, restaurantes que se encuentran ahí.

Cómo llegar: primero debes llegar a Huatulco o a Puerto Escondido. Desde Huatulco te puedes ir ya sea por carretera en tu coche, o bien, en transporte colectivo. Desde Puerto Escondido puedes tomar un taxi colectivo o privado y bajarte en la parada de Pochutla para tomar un transporte público con dirección a Zipolite.

Punta Serena, Jalisco

Punta Serena es uno de los pocos resorts nudistas en la costa del Pacifico, Punta Serena es un resort all-inclusive con playa privada nudista y piscina topless, como también dos jacuzzis ubicados sobre un risco con una incomparable vista al mar.

Cómo Llegar: Ubicado en Tenacatita, Jalisco, a unos 45 minutos del aeropuerto de Manzanillo.

Una vez que estés ahí, te puedes perder entre la vegetación y ni quién te diga algo por andar sin ropa. Si lo que quieres es tranquilidad, paz y contacto con la naturaleza, ésta es una opción muy buena.

Cómo llegar: se encuentra en Santa Cruz, una de las bahías de Huatulco, a 40 kilómetros al sur de Puerto Ángel. Puedes llegar ahí en cinco minutos por lancha.

Playa del Secreto, Guerrero

No es ningún secreto que en esta playa uno puede andar sin ropa. Está ubicada en la Bahía de Santa Lucía y si no te late la onda salvaje de las olas alborotadas, aquí puedes estar a gusto chupando tranquilo. Si quieres quedarte ahí unos días, aprovecha que cuenta con un hotel.

Cómo llegar: se sugiere tomar una lancha a la Roqueta y de ahí te vas a Playa del Secreto.

PLAYA YERBABUENA, OAXACA

Playa Sonrisa, Quintana Roo

Aquí, textual, el lema hace honor a su nombre: "sólo necesitas una sonrisa". ¿Recuerdan esos tiempos en los que Tulum era una zona virgen y quienes se lanzaban ahí disfrutaban de la paz y la tranquilidad? Bueno, pues esos tiempos pasaron y en esta playa puedes encontrar eso y además ofrece la opción de andar sin ropa.

Cómo llegar: se encuentra al sur de la Riviera Maya, en los Arrecifes de Xcalak. Está a 60 kilómetros de Mahahual.

Islas Coronado, Baja California

Son cinco islas en las que, además de poder andar sin ropa, podrás ver animales como pelícanos, delfines, lobos marinos. Y otra cosa, si te late snorkelear y bucear, aquí es una gran alternativa, ya que puedes ver los arrecifes de coral que ahí se encuentran.

Cómo llegar: tienes que llegar a Loreto, que se encuentra a nueve kilómetros de las islas. En el malecón podrás pedir que te lleven hacia ahí.

Bahía de Matanchén, Nayarit

Son pocos los lugares vírgenes que uno puede encontrar. Y es que cuando se trata de lugares, la virginidad está devaluada, pues todos prefieren lanzarse a donde hay mucha gente.

Cómo llegar: se encuentra ubicado a 70.5 kilómetros de Tepic. Ya que estés ahí tomas la autopista Tepic-San Blas para llegar a Matanchén. El recorrido dura aproximadamente 60 minutos.

REGLAS DE LAS PLAYAS NUDISTAS

1.- Por más extraño que suene, existe todo un código de ética y reglas por seguir dentro de una colonia nudista, y éstas pueden llegar a ser muy estrictas. No todo es quitarse la ropa y ser feliz, paseando por todos lados y sintiéndose libre. Lo que es seguro, es que es una manera de estar más en contacto con la naturaleza, de una forma íntima. Si quieres ir a visitar o conocer más acerca de estos espacios aparentemente libres de restricciones, te llevarás una enorme sorpresa, ya que no todo es como te lo imaginas.

2.- Una de las primeras reglas dice que no tienes que estar sin ropa todo el tiempo, lo cual puede ser algo contradictorio. Puedes optar por, de vez en cuando, ponerte algo por si te sientes mejor o te da frío. Existen resorts para nudistas en los que quitarte las prendas es obligatorio, pero solamente en ciertos lugares.

3.- Los trajes de baño están prohibidos, esto se hace para que los primerizos se sientan más seguros, y no sean los únicos en las áreas comunes que hayan decidido aparecerse como llegaron a este mundo.

4.-Otra de las reglas más estrictas, pero específicas para colonias nudistas, es que la lencería no va. Algo que sea sugestivo o muy sexual va en contra de todo, ya que la idea es romper las cadenas impuestas por la sociedad, el sexo incluido. No están en contra, simplemente debe ser un deseo natural y no preconcebido a través de un artículo de ropa sexy.

5.-Comportamiento "inapropiado" de índole sexual no es permitido. Quizás conozcas a alguien que te llame la atención, lo cual es fácil porque no se está dejando nada a la imaginación. Pero si después de un rato quieren conocerse más a fondo, será difícil. A pesar de todos los cuerpos paseando, en estos lugares no existe una carga sexual en el ambiente. De hecho, actitudes que demuestren un deseo o algo más fuerte entre dos personas, está mal visto e incluso prohibido en algunas colonias o resorts. Si un hombre nota que está siendo obvio en su atracción por alguien más, debe cubrirse o será retirado del lugar.

6.-Otra de las reglas extrañas, es no alimentar a los cocodrilos o fauna silvestre. Esto es para los lugares que se encuentran cerca de reservas ecológicas

7.- Otra de las reglas que solamente existen en las colonias o playas nudistas, es que las personas solamente pueden caminar junto al mar. No deben acercarse a los demás, aunque también estén desnudos. Y el único momento en que pueden alejarse de la orilla, es cuando ya van hacia su cuarto, hotel o casa.

8.-Mientras no traigas ropa es obligatorio cargar una toalla en todo momento, esto con el fin de sentarse sobre ella por razones higiénicas.

9.- Mirar fijamente a los demás está de mas mencionar que no se vale, al igual que sacar fotografías. Aunque estés de vacaciones y quieras recordar el momento, tendrás que hacerlo solo en tu cabeza.

