Tatuajes, mutilación y colmillos: hombre se transforma en "orco infernal"

Todos los días surgen historias virales en redes sociales protagonizadas por personas que rompen los estereotipos, como es el caso de Rico Ledesma, un hombre de Brasil, que ha sorprendido por su aspecto físico.

El protagonista de esta historia no se ha sometido a cirugías estéticas para verse estéticamente perfecto sino ha cambiado para abandonar su apariencia humana y parecerse a una criatura única e irrepetible en el mundo. Quiere ser un: "orco infernal".

El rostro de Rico Ledesma sorprende por su aspecto físico, pues ya no tiene apariencia humana, pues tiene muchos tatuajes, mutilaciones e implantes y colmillos. Todo esto para cumplir lo que tanto deseaba cuando era pequeño.

Rico Ledesma se hace llamar así mismo como el "orco infernal"– para cumplir el sueño de su infancia tuvo que someterse a cambios extremos en su corporalidad. Tuvo que insertarse –por ejemplo– dos gigantes colmillos en la parte del maxilar inferior y tatuajes.

Cabe señalar que Rico Ledesma ha gastado miles de dólares, pues su cambio radical comenzó desde que tenía 15 años tras realizarse el primer tatuaje. Según el testimonio del "orco", la percepción de su cuerpo "cambio para siempre".

Rico es fanático del universo de fantasía de World of Warcraft (WOW), por eso su idea de cambiar su imagen corporal se convirtió también en su pasión.

¿Cuántas intervenciones se ha hecho en su cuerpo?

Hasta el momento, el "orco" se ha realizado en total 8 perforaciones debajo de la piel, se ha hecho cortes en las orejas y en la nariz para que se vean más "afiladas", además tiene una bifurcación en la lengua para hacerla bífida.

Por si fuera poco, se implantó cuernos y colmillos. Tiene el 85 por ciento de su cuerpo tatuado, en el que está incluido su car y los ojos.

Sin embargo, el camino del "orco infernal" no ha sido fácil, pues en un inicio sus amigos y familiares no lo apoyaban para intervenir su cuerpo de esta manera. Pese a todo lo que ha tenido que pasar, él se siente feliz con su apariencia y ahora recibir aplausos de algunas personas que lo siguen y respetan.

"Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración. Me sale del corazón. La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar. Gente mala existe por todas partes y siempre están ahí, pero no me afectan", indicó Rico Ledesma.

En Instagram el tatuador "orco infernal" @orcifernall tenía casi medio millón de seguidores -la suspendió- y su lema es vivir feliz y ser lo que uno quiera ser.

"La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar. Vive, sé feliz, viaja, ama. Haz lo que quieras. La vida pasa demasiado rápido y solo la muerte es algo seguro", reveló Rico Ledesma a él Clarín.

(Azucena Uribe)