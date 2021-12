Durante la Navidad nuestro hogar se llena de objetos peligrosos para los animales de compañía, entre los que se incluyen el árbol y las plantas típicas, que forman parte de la decoración tradicional de esta época, debido a que son tóxicas para los perros y gatos si las ingieren, por las sustancias que las componen.

A continuación, te decimos 4 plantas de Navidad tóxicas para perros y gatos para que evites que tengan una posible intoxicación, manteniéndolas fuera del alcance de tus animales. Así que toma nota de cuáles se trata.

4 plantas de Navidad tóxicas para perros y gatos

1. Flor de Nochebuena

Su color rojo intenso llama la atención de perros y gatos, por lo que hay que tener cuidado de no ponerla a su alcance, debido a que es una planta venenosa para ellos. Su toxicidad reside en el líquido blanquecino de su interior, puesto que los ésteres diterpénicos que lo componen son unas toxinas muy irritantes para estos animales, especialmente para los felinos, por lo que al ingerirlas sufrirá irritación en todas las zonas que estén en contacto con la toxina como la boca y el esófago.

2. Árbol de Navidad

Aunque parezca inofensivo, el abeto típico que usamos como árbol de Navidad puede ser peligroso para los perros y gatos. Especialmente en el caso de los canes, ya que, si se tragan las hojas, éstas son muy perjudiciales al ser puntiagudas y rígidas, pudiendo perforar su intestino. También la savia del árbol, así como el agua que se puede acumular en su tiesto son peligrosas para su salud.

3. Muérdago

Es otra de las plantas típicas de Navidad que pueden captar la atención de perros y gatos por sus diminutas bolitas blancas. Sin embargo, en el caso del muérdago su nivel de toxicidad no es alto, pero sí puede suponer un problema si ingieren suficiente cantidad. Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, esta planta es tóxica debido a dos sustancias: la toxalbúmina y la faratoxina viscumina.

4. Acebo

Es otra de las plantas típicas de Navidad que es recomendable mantener lejos de los perros y gatos. Aunque su toxicidad es baja, puede provocar cuadros más o menos severos de vómitos y diarrea, así como depresión. Por lo anterior, hay que tener precaución y evitar que se acerquen. De acuerdo con las saponinas de las hojas y los frutos son las sustancias tóxicas que pueden producir síntomas gastrointestinales como cutáneos.

¿Qué pasa si un perro o un gato se come una planta de Navidad?

Si tu perro o gato se comida la planta de Navidad o alguna de sus partes, debes saber que los síntomas que pueden presentar son los siguientes:

Trastornos digestivos: diarrea, vómitos, dolor estomacal o gastritis.

Trastornos neurológicos: convulsiones, salivación excesiva o falta de coordinación.

Dermatitis alérgica: picor, escozor, enrojecimiento o pérdida de pelo.

Fallo renal.

Trastornos cardíacos.

En caso de observar estos síntomas, deberás llevar a tu perro o gato lo antes posible al veterinario para que sea atendido.

