Alguna vez te has preguntado si a los perros les gustan las canciones navideñas, al igual que tú, la ciencia también se lo cuestionó, por lo que investigó cuál es el efecto de las canciones navideñas, descubriendo sus favoritas.

De acuerdo con un estudio realizado a mil perros en Reino Unido, a los canes sí les gustan las canciones navideñas, pero no todas, siendo la más popular entre los lomitos Last Christmas, del grupo Wham!

"La música se usa a menudo para calmar a los perros en momentos de cambio y estrés, por lo que no es de extrañar que juegue un papel clave para los perros esta Navidad", señalaron los responsables del estudio.

¿Por qué les gustan estás canciones a los perros?

Según los propios dueños de los perros que participaron en el estudio, las canciones alegres son la opción preferida de sus mascotas (22%), demostrando ser más populares que las canciones tranquilas (18%) o instrumentales (14%).

El estudio también arrojó que al 90% de los perros les gusta la música. Sin embargo, actúan diferente de acuerdo con el tipo de ritmo que los estimula. Mientras que 23% menea la cola, el 15% se excita, al 12%, los tranquiliza y el 11% se quedan dormidos.

Tienen gustos parecidos a sus dueños

Los expertos señalaron que el comportamiento de un perro a menudo está relacionado con el de su dueño, siendo, por tanto, muy probable que un humano que le gusta cierta música le pase su gusto a su lomito, pero con el tiempo también pueden adquirir sus propios gustos.

De acuerdo con el estudio, el 47% de los dueños que se dan cuenta que una canción alegra a su perro admiten que repiten esa canción por lo menos una vez a la semana para que sus lomitos estén contentos.

La encuesta también mostró que el 33% tienen más probabilidades de priorizar el gusto musical de su perro sobre el de sus padres y un 23% más probable que el de sus amigos. Una cuarta parte de los dueños afirmó que la música era útil para mantener a su perro tranquilo o cómodo.

Ritmos favoritos de los perros

Los dueños dijeron en el estudio que a sus perros les gustaba más la música pop (20%), la música clásica (15%) y el reggaetón (9%). No obstante, los especialistas que realizaron el estudio indicaron que es bueno acostumbrar a los perros a tranquilizarse, o sentirse cómodos con la música en todas las épocas del año.

Canciones favoritas de los perros

1.Last Christmas, Wham! (10%)

2. Jingle Bells (9%)

3. All Want for Christmas is You, Mariah Carey (6%)

4. Driving Home for Christmas, Chris Rea (6%)

5. I Wish It Could Be Christmas Everyday, Wizzard (6%)

6. Merry Christmas Everyvody, Slade (6%)

7. Silent Night (6%)

8. Fairytale of New York, The Pogues (5%)

9. It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Michael Bublé (6%)

10. A Wonderful Christmas Time, Paul McCartney (5%)

Un tercio (34%) de los dueños encuestados dijo que su casa estaba más concurrida y ruidosa en Navidad y otro 26% señaló que la rutina de su perro cambia durante la Navidad. Mientras que un 30% comentó que cuando tiene que salir y dejar a su perro solo, prefiere dejarlo con música antes que dejar la televisión encendida para que le haga compañía.

