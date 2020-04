Acusan a Lizbeth Rodríguez de no respetar la cuarentena por covid-19

La llegada del covid-19 a México ya supera el mes y tras las recomendaciones de "Quédate en casa" la mayoría de los ciudadanos la respetamos, pero esta contingencia por el coronavirus (covid-19) ha conseguido afectar a muchos al no poder salir.

FOTO TOMADA DE FLICKR

Recientemente en redes sociales seguidores de Lizbeth Rodríguez han señalaban que continuaba saliendo de casa a pesar de la cuarentena.

De acuerdo a Tribuna, Lizbeth Rodríguez sostuvo muy enojada en sus historias de Instagram que, ella no ha salido y aseguró que quienes dicen esto de ella son quienes no la siguen de verdad, pues a diario comparte contenido en este medio de su día a día.

"Voy a bloquear a quien diga que salgo de mi casa, eso quiere decir que no me siguen, que no ven mis historias, porque sabe yo me la llevo aquí", explicó Lizbeth.

Además, indicó que, el material que publica en YouTube o los posts de la rede social de imágenes, fueron videos que grabó meses atrás, al igual que las fotos, las cuales tenía guardadas de hace tiempo.

(Azucena Uribe)