¡Adiós rating! Ejecutivos de Televisa corren a Mhoni Vidente de "Hoy" y ella lanza terrible advertencia

Una de las videntes más queridas y acertadas de México sin duda es Mhoni Vidente, que al parecer salió del programa "Hoy".

De acuerdo al portal de noticias Grupo Fórmula, Mhoni Vidente confirmó su salida del famoso programa de Televisa.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Alatorre, Mhoni Vidente explicó que su contrato con "HOY" vencía en diciembre, sin embargo, la productora Magda Rodríguez le comunicó que su última aparición fue la del martes 29 de octubre.

"Desde hoy Mhoni Vidente ya no está en "HOY". Ayer se le dio las gracias al personaje por parte de la productora".

La razón que la productora tomó en cuenta para despedir a Mhoni Vidente fue la presión de los ejecutivos de Televisa porque ya no querían la sección de "La Ruleta Esotérica".

"Dice Magda que los ejecutivos ya no querían que estuviera ahí, por equis cosa. Que no era la manera, si soy cumplida, si te ayudo a trabajar, pero me dijeron que los directivos ya no querían que estuviera ahí".

Asimismo, Mhoni Vidente detalló que se le hace muy raro que le hayan dado las gracias en esta fecha y confirmó que Magda Rodríguez también se irá en diciembre: "como sea iba a acabar en diciembre".

No obstante, la vidente se muestra tranquila, pues sabe que siempre cumplió con sus compromisos de trabajo y que su sección era una de las más disfrutadas por el público.

"Se que eso le va a repercutir totalmente al programa y yo estoy bien porque cumplí en todos los sentidos y me voy con la cara en alto".

De su salida Mhoni Vidente se dijo convencida que vienen mejores cosas para ella, ya que es una persona comprometida con lo que hace y lanzó una amenaza clara al "Programa Hoy".

"Yo soy una persona de mucha fe y yo sé que eso (su salida) le va a repercutir mucho a la productora y al Programa Hoy, pero pues las decisiones se tomaron y hay que ser fuertes cuando las decisiones se toman".

