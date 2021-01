¿Arte o blasfemia? Artista fusiona al Niño Dios con Baby Yoda

La verdad es que lo hago como juego. A mí me divierten mucho este tipo de cosas oscuras, blasfemas y herejes. Ahora ya hay muchos comentarios sobre el muñequito, en algunas notas o en páginas llegaron a de que me voy a ir al infierno, condenándome en la tierra y fíjate que esto más que impactarme de forma negativa me agradó, comentó Yurex Corp en entrevista para EFE.