Así fue como Poncho de Nigris "fingió" ser gay para no tener intimidad con Irma Serrano

El conductor Poncho de Nigris suele generar polémica en redes sociales gracias a sus divertidos contenidos, pero en esta ocasión rompió el silencio y habló de su relación con Irla Serrano.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el también empresario estuvo de invitado con "El Escorpión Dorado" en su canal de "Peluche en el Estuche" de YouTube donde habló de todo.

En el video se ve a los influencers por su paseo en Beverly Hills cuando "El Escorpión Dorado" le preguntó a Poncho de Nigris qué había sucedido en realidad con Irma Serrano.

"La Tigresa un día se desnudó frente a mí...", contó Poncho de Nigris.

De inmediato "El Escorpión Dorado" le ´pregunto: "¿Se te paró?"

A lo que Poncho respondió: "No, al contrario, se me escondió... De hecho me dijo, ¿qué? y yo, no, no, no señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí, con todo respeto, soy un chavo bien, de familia, we...".

Entonces que "La Tigresa" le preguntó si era homosexual, a lo que sin pensarlo contesto que sí.

"Me dijo, ´¿qué, eres joto?'"... (a lo que el Escorpión respondió: ´no mam*s si luego luego se te ve´).

Le dije que sí, pues para quitarme el ped*".

También contó que hasta sus papás reaccionaron a la propuesta indecorosa del youtuber.

"Mi mamá me dijo, ´no te pases Poncho, no andes haciendo esas mamad*s, pero mi papá estaba bien contento... ´nooo, que anduvo con dos expresidentes´... y yo le decía, ´cálmate papá, aviéntatela tú'".

(Azucena Uribe)