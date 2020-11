Así se disculpó Werevertumorro por video que simulaba una violación

El youtuber, Werevertumorro pidió disculpas tras la polémica que se desató en su contra por subir un video a TikTok en el que simulaba una violación sexual en donde aceptó que no estuvo bien el clip en el que justificó este tipo de violencia contra una persona que estaba dormida.

De acuerdo a Milenio, Gabriel Montiel se volvió tendencia esta mañana por la disculpa que ofreció después de que usuarios de redes sociales lo acusaran de hacer apología de la violación, pues en una grabación que subió a TikTok aparece "desnudo" simulando un abuso sexual contra una persona que estaba dormida.

En el video se puede escuchar a Werevertumorro diciendo: "a la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo".

LA DISCULPA DE WEREVERTUMORRO

"Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento no lo pensé, fue una estupidez, una pende...me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por lo que no lo era y fue un error".

"Mi humor es para hacer reír, para que olviden sus problemas y no para traer recuerdos o traumas, los cuales para nada son buenos. Soy una persona que va aprendiendo y que le tocó aprender de una mala manera, equivocándome, me voy a fijar mucho en todo el contenido que suba para que no pase eso", externó el youtuber.

Tras las disculpas de Gabriel Montiel, los internautas tomaron dos posturas, algunos aseguraron que este tipo de contenidos refleja el machismo y la normalización de la violencia que aún existe en el mundo, mientras que otros aseguraron que la indignación fue por parte de la generación de "cristal".

Sin embargo, lo cierto es que la violencia sexual es una problemática que sigue estando latente en nuestra sociedad en la que se trata de justificar a los agresores y responsabilizar a las víctimas.

"Werever":

Por su video pidiendo disculpas por su polémico TikTok que subió hace unos días. pic.twitter.com/SZh9CP5P3r — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) November 11, 2020

El polémico video de Werever sobre una violación sexual

Fue durante el fin de semana cuando el youtuber Werevertumorro subió el polémico video a la aplicación de videos cortos, TikTok. Con una duración de más de medio minuto, en el video se retrata la historia de una persona que recién abre los ojos y ve a Gabriel Montiel moviéndose "sin ropa".

Al ver que la persona -que estaba inconsciente- acaba de despertar, el youtuber lanza una justificación ante la violación sexual en tono de "broma":

"A la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo", dijo Werevertumorro.

Escribir comedia no es fácil. Hacer estas idioteces, cualquiera. En este vídeo, @werevertumorro hace apología de la violación para "hacer reír". El wey todavía dice "borrado de todos lados", esto es internet, nada se borra. #WereverViolador pic.twitter.com/S23rJl6MrD — Francisco Ramírez (@franciscorzaher) November 8, 2020

Tras compartir el video los internautas lo tacharon de "machista" y de realizar "apología de la violación". Además, pidieron cancelarlo.

También los usuarios de redes sociales utilizaron la etiqueta WereverViolador para señalar que aunque el influencer haya borrado el contenido, reprodujo violencia hacia las víctimas de un abuso sexual.

"Una vergüenza que este tipo justifique las violaciones"; "Werevertumorro hace apología de la violación para 'hacer reír'. El wey todavía dice 'borrado de todos lados´, esto es internet, nada se borra"; "Es justificar la violación sexual"; "Si está dormida, tomada, es violación"; "Eso se llama violación", se lee entre las reacciones de Twitter.

Fíjense en qué opinan sus amigos de lo que pasó con el werever. De estas cosas es de donde salen las conversaciones que vale la pena tener con las personas que uno quiere. No se equivoquen, no es una pendejada. — NATH CAMPOS ?? (@nathcampost) November 11, 2020

(Azucena Uribe)