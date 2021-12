Balenciaga vende botas en 23 mil con manchas de pintura, "como las de la obra"

Existen algunas marcas de lujo que en los últimos años han puesto loco al internet y esto gracias a sus alocados modelos, pues es bien sabido que la moda es cíclica, pero en los últimos años pareciera sacada de una broma, como las ultimas botas negras de Balenciaga, que tienen como distintivo estar manchadas con pintura, si como sacadas de una obra de construcción, pero lo que llama más la atención es su preció.

Estas "paint-splatter boots" (botas salpicadas de pintura) son color negro, de cuero y con suela de goma, y tienen detalles de salpicones de pintura blanca. La punta es redonda y de frente tiene inscrito el nombre de la marca "BALENCIAGA".

Una de sus características es su precio, pues en la plataforma Farfetch se ofertan en 23 mil 659 pesos, con solo dos tallas disponibles este martes.

El mismo par de botas "manchadas" aparece en la página oficial de Balenciaga México con el nombre ´Botas Arranque de 20 MM´, con un costo de 24 mil 900 pesos.

Tras ser exhibida en redes sociales bastaron unos minutos para que usuarios y usuarias se burlaran pues consideraron que las botas de la marca parisina parecen las de trabajadores de la construcción, manchadas con pintura, y son vendidas como si fueran de lujo a un alto precio.

Este año la casa de moda parisina, a cargo del director creativo Demna, fue criticada por presentar unos "crocs stilettos", unas sandalias verdes con tacón que forman parte de la colección Clones Spring 22.

Los crocs con tacón de stiletto aún no están disponibles en la página oficial de la marca, pero en la sección de "Botas y botines" sí aparece otra versión: la "Bota Crocs" de caucho que está disponible en colores blanco y negro. La opción en color verde, típica de estas sandalias, aparece con la leyenda "Próximamente". Ambas con un costo de 15 mil 400 pesos.

Demna, que recientemente se quitó el apellido, es conocido en el mundo de la moda por los escenarios atípicos en los que presenta las nuevas colecciones de ropa y el modo innovador en que ocurren los desfiles.

Para Clones 2022 hizo un manifiesto en el que destacó que lo que conocemos como "realidad" ha cambiado por la tecnología y el uso de Photoshop. Las tecnologías, en este sentido, han creado un mundo de clones digitales, de acuerdo con él. Y para presentar la serie de nuevas prendas, incursionó en el deepfake y, además, recreó un clásico bolso Gucci con la leyenda "This is not a Gucci Bag".

