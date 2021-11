Benny, el primer perro del mundo que aprendió a patinar sobre hielo

Benny es el primer perro del mundo que aprendió a patinar sobre hielo, gracias a las lecciones que le dio su dueña, una patinadora profesional ya retirada, que le vio talento a su lomito.

"Le enseñé igual que a un niño pequeño, e increíblemente se dio cuenta. Benny fue capaz de ponerse de pie y patinar por su cuenta desde el primer día que probamos, y sigue mejorando todo el tiempo", comentó Cheryl Delsangro, dueña y entrenadora del can a People.

Cheryl adoptó a Benny en un refugio para animales en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, después de que se enteró de que iba a ser sacrificado, pues ya llevaba tiempo en ese lugar, e incluso lo regresaron en una ocasión después de adoptarlo. Al respecto expresó su dueña.

"Desde el primer día, no podía creer que alguien no pudiera querer a este perro. Fue absolutamente perfecto. Tuvimos este vínculo desde el primer día".

Cheryl descubrió el potencial del can para el patinaje sobre hielo, una difícil disciplina que ella misma ejercitó durante 20 años, y por eso decidió entrenar a Benny, por lo que inició las lecciones de patinaje cuando el equipo de los Golden Knights de Las Vegas llegó a la Copa Stanley, en 2018.

Así, poco a poco, el perro fue demostrando su pericia sobre unos patines especiales que su dueña le puso en las patas delanteras, y Benny se ha encargado de ir perfeccionando su técnica con la práctica, pues buscaba que los Golden Knights de Las Vegas, de la Liga Nacional de hockey (NHL) lo adoptara como mascota del equipo.

"Él me siguió y estaba corriendo detrás de mi en el hielo. Estaba rodando sobre su espalda y todo. Lo disfrutó mucho. Lo tuve atado primero en la pista y lo ayudé con los pies. Ahora sabe cómo girar y hacer cruces, y puede hacer saltos de conejito con las patas delanteras", añadió la patinadora retirada.

El hielo, su lugar favorito

Benny patina para animar a los Golden Knights cuando compiten, pero también como parte de eventos de beneficencia local, como los de Spectrum On Ice, una organización que busca enseñar sobre hockey y patinaje artístico a niños con autismo.

El perrito patina empujándose a si mismo con sus patas traseras, luego se desliza sobre sus patas delanteras vestidas con patines. Según su dueña, Benny ama cada segundo de su tiempo en el hielo, que se ha convertido en su lugar favorito.

"Cuando la gente ve a Benny en el hielo, inmediatamente sonríen y dicen que no pueden creer lo feliz que lo está haciendo. Su cola se menea todo el tiempo. Y siempre me preguntan si alguna vez he visto a otro perro patinar sobre hielo. La respuesta es no", finalizó Cheryl.

El labrador, de 6 años de edad, entrena una vez cada dos semanas en Las Vegas Ice Center, donde Cheryl le enseña trucos que incluyen giros, cruces y saltos de conejito, hasta el momento ha dominado 50 trucos, convirtiéndose en el primer perro de patinaje sobre hielo del mundo.

Los perros son conocidos por ser increíblemente inteligentes, por lo que no es de extrañar que se les pueda enseñar a hacer muchas cosas, pero la habilidad de algunos canes va más allá, como en el caso de Benny, que tiene la habilidad para patinar sobre hielo, convirtiéndose en un patinador profesional.

(Con información de Bunko y Animal Thai)