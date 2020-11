¿Bowie eres tú? Íconos del rock se apoderan de estaciones del metro

Iconos del rock se apoderan de las estaciones del metro de la Ciudad de México, algún ingenioso amante de la música decidió modificar los clásicos diseños de los logotipos del tren citadino y los reemplazó por el rostro de David Bowie, Michael Jackson, Nirvana y más.

De acuerdo con Grupo Fórmula, los diseños de Lance Wyman, encargado de la creación gráfica de los logotipos que dan identidad a las estaciones del Metro de la Ciudad de México, fueron modificados ingeniosamente para homenajear a los grandes íconos de la música, especialmente del mundo del rock.

Entre los personajes más representativos de estas estaciones del metro con mucho rock podrás encontrar a David Bowie y su alterego Aladdin Sane, que empata a la perfección con la línea 1, o "la rosa", como le llaman los asiduos a esta línea de transporte colectivo.

En las publicaciones de Facebook y Twitter que no tardaron en viralizarse, también se puede ver la portada de uno de los discos más reconocidos de Pink Floyd, otra estación utiliza al bebé de la portada del disco "Nevermind" de Nirvana; mientras que también se hace homenaje a representantes del rock un poco más actual con la referencia a "This is it" de The Strokes.

En esta colección muy musical también puedes encontrar a Jim Morrison, líder de The Doors, Angus Young el guitarrista fundador de la banda AC/DC, aunque también hay referencias al pop con la silueta de Michael Jackson en "Thriller". También aparece The Clash, The White Stripes, Beastie Boys, entre otros.

Usuarios de redes sociales han aprovechado para demostrar cuán fans son de las bandas e incluso participan en dinámicas en donde piden que hagan algunos otros diseño o piden bandas específicas un poco más "modernas"; ya que la mayoría son de 1960 al 2000.

(Aline Núñez)