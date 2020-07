Caso Fernanda Ni: el terrorífico "matata" y los sucesos paranormales

Fernanda Ni, una joven que comparte sus manualidades y proyectos del hogar a través de Tik Tok; se ha vuelto muy popular en la red social tras compartir con sus seguidores videos de los terroríficos sucesos paranormales que ocurren en su casa y de los cuales es testigo su pequeña hija, quien identifica al supuesto fantasma como un "matata" ya que apenas está aprendiendo a hablar.

Recientemente, los seguidores de Fernanda, fueron testigos del terror que vivió ella cuando comenzó a experimentar sucesos paranormales, incluso, Dross difundió la historia de la joven y su hija en uno de sus videos más recientes

Todo comenzó cuando grabó un video para mostrar su colección de muñecas Ariel, de "La Sirenita" que tiene en el cuarto de su hija, uno de los juguetes movió un brazo y otro se activó sin razón aparente y comenzó a cantar, incluso en un idioma que no fue previamente seleccionado.

Después de eso, e impulsada por los comentarios de sus seguidores, Fernanda Ni se dio la tarea de indagar durante la noche, dejó una cámara de visión nocturna grabando. Pero no debió hacerlo, pues, al parecer, algo se despertó en aquel cuarto. En la grabación, se alcanza a ver cómo otros juguetes se mueven. Y, desde ese momento, ella comenzó a sentir que alguien la observaba y la seguía.

"Todo el día he estado sintiendo como si alguien se me acercara. Siento pasos, como si retumba el piso, como si alguien se estuviera acercando y no es nadie", dijo Fernanda Ni después de la grabación.

EL "MATATA"

Sin embargo, el verdadero horror comenzó cuando la pequeña hija de Fernanda empezó a decir que veía un "matata".

Primero, ella pensó que se refería a "hakuna matata", la frase de Timón y Pumba en "El Rey León". Pero después Fernanda Ni comprendió que su hija se refería a un fantasma, pero no lo podía pronunciar bien.

