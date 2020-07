Celia Lora lanza canal en Youtube y se vuelve un éxito

La polémica Celia Lora sigue dando de qué hablar, ahora la famosa hija del rockero Alex Lora sorprendió a sus seguidores de redes sociales al lanzarse como youtuber, teniendo un éxito contundente en su primer video de la plataforma.

De acuerdo a Milenio, Celia Lora tiene poco más de cinco días de que abrió su canal en YouTube y ya recaudó un gran número de seguidores.

Como primer video Celia Lora compartió todo lo que le ha enseñado esta cuarentena debido a la pandemia por coronavirus.

En este material Celia Lora reveló que varios de sus proyectos laborales se han visto afectados, aunque salieron nuevos proyectos.

"A todos nos afectó en el trabajo. El trabajo que tenía se pospuso pero me salieron cosas que no hubiera hecho si no existiera la cuarentena como el consultorio del amor de MTV, o este canal", dijo.

Además habló de los negocios que se han visto afectados debido a la pandemia del coronavirus.

"Me afecta mucho, pensar en negocios que están quebrando... Pienso en cuánta gente, de un día para otro, valió madres todo. Yo los anuncio gratis, a mi no me quita nada. Yo feliz, siento bonito, y eso ha sido de lo más bonito que me dejó la cuarentena, sentir que puedo ayudar tantito", contó.

(Azucena Uribe)