La pirotecnia o los cuetes no son cosa de juego, por eso adviertan mucho sobre los riesgos que representan para los perros, especialmente por el fuerte ruido que causan, y que les pueden generar ansiedad y estrés.

En el caso de los canes tienen una apertura mayor de las frecuencias que pueden escuchar, por lo tanto, son más susceptibles a los sonidos fuertes, que los humanos, pero eso no significa que no puedan tolerarlos, realizar un proceso de desensibilización sistemática junto a un profesional puede ser muy efectivo.

A continuación, te damos algunos consejos para proteger a los perros de la pirotecnia en Año Nuevo para que los pongas en práctica.

¿Cómo proteger a los perros de la pirotecnia en Año Nuevo?

1. Haz que se habitúe a los sonidos

La técnica de desensibilización sistemática consiste en hacer que tu perro se vaya habituando a los sonidos a los que es sensible, como los cuetes, truenos o cualquier sonido fuerte. En plataformas de reproducción de audio, hay pistas con estos efectos para que de esta manera se vaya habituando, ofrécele premios para que los vaya asociando con algo positivo, hasta que tolere el ruido.

2. Llévalo a pasear

Antes de que comiencen los cuetes, dale a tu perro un paseo descompresor. El objetivo de estos paseos es liberar parte del estrés que acumula para que no sea un factor extra a la hora de que genere ansiedad por los fuegos artificiales. Nunca lo saques cuando ya están las detonaciones, porque podría asustarse, sentirse amenazado y salir corriendo.

3. No lo mimes

Cuando el perro está estresado o con miedo, evita reconfortarlo acariciándolo o mimándolo porque con esto refuerzas esas conductas. Háblale con un tino relajado para que sepa que no hay ningún problema, de esta manera le generas calma, porque es una forma de decirle que no pasa nada, que no se preocupe.

4. Abrázalo con un vendaje

Si el paseo y mantener la calma no funcionan, puedes hacerle un vendaje con la técnica Tellington Ttouch que consiste en poner una banda o venda alrededor de su pecho, crúzala por su abdomen y anúdala sobre su lomo. Este vendaje simula el abrazo y la protección de su dueño, por lo que el cerebro del perro enviará señales de relajación y se calmará más fácilmente.

5. No lo dejes solo

No es recomendable dejar a un perro solo en casa, especialmente si tiene mucho miedo y lleva a cabo conductas destructivas. Además de evitar un posible accidente doméstico, estar a tu lado le ayudará a sentirse más seguro.

6. Ofrécele una distracción

Aunque algunos perros se niegan a comer o a jugar en estos momentos, ofrecerle un hueso crudo, un juguete expendedor de comida o su peluche favorito puede ayudar a distraerlo del ruido de los cuetes para que no se ponga nervioso.

Estos son algunos sencillos consejos que te ayudarán a proteger a los perros de la pirotecnia en Año Nuevo, así que ponlos en práctica, para evitar que tu lomito sufra de estrés o ansiedad, a consecuencia de la pirotecnia que nunca falta para despedir el año viejo y recibir el año nuevo.

