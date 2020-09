Conoce al albañil que confunden con Brad Pitt

Existe una teoría en donde se asegura que cada persona tiene un "doble" pero las posibilidades de dar con ella son mínimas, pero cuando estas historias se dan a conocer se hacen virales y recientemente un albañil inglés se volvió tendencia pues puede ser el doble de Brad Pitt.

De acuerdo a Infobae, el parecido del albañil ingles con Brad Pitt es asombrosa tanto que podría probar esta teoría, pues es considerado eldoble del actor de Hollywood.

De acuerdo a una entrevista con el diario Daily Mail del año pasado, el hombre en cuestión es Nathan Meads, un albañil de 34 años originario de Oxford. La primera vez que se dio cuenta de su "atractivo", fue hace más de 10 años, cuando un par de extraños se le acercaron porque pensaron que se trataba del actor originario de Oklahoma.

Nathan Meads admitió al diario que él mismo no puede ver el parecido y explicó que ahora no puede salir sin que alguien lo confunda con el famoso actor, la gente le pide firmas y fotografías.

"No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt", expresó el ahora influencer.

El albañil explicó que a pesar de no ver el parecido, hizo que le creciera una barba parecida a la del actor de 56 años. Pero aparte de eso, no ha hecho ningún otro cambio a su cuerpo para aumentar el parecido. Agregó también que no se considera tan guapo.

"No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres que a todo el mundo le gustan", explicó.

Cabe señalar que Nathan Meads tiene una cuenta de Instagram que ha crecido bastante, su nombre de perfil es "Brad Pitt look alike", que traducido significa "el doble de Brad Pitt".

Ahora, el influencer cuenta con casi 15,000 seguidores en su cuenta donde comparte selfies e incluso comparaciones de él con el actor.

Ahora, el hombre decidió hacer su propia cuenta de Only Fans en donde explicó que comparte "contenido explícito".

Aunado a esto, Nathan cobra de 500 a 1,000 libras esterlinas por apariciones como "el doble de Brad Pitt".

A pesar de que poco a poco se fue acostumbrando a su vida de "celebridad", Nathan admitió al Daily Mail que la atención que recibía daño su relación con la madre de sus hijas. Mientras él era buscado y alabado, su ex pareja no soportaba esta nueva atención y terminaron separándose.

"Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos", narró Nathan.

(Azucena Uribe)