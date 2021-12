Critican a Luisito Comunica por cenar en la mansión de Versace ¿Cuánto pago?

Uno de los influencers más queridos de México sin duda es Luisito Comunica, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, en un viaje familiar, en espera del Año Nuevo, pero al parecer aprovecho para visitar uno de los lugares más famosos y lujosos de ese sitio: "Gianni´s At The Former Versace Mansion"; el restaurante del famoso diseñador que también es hotel.

Luisito Comunica compartió su visita al exclusivo lugar, demás explicó que fue complicado conseguir una reservación. Y adentro del lugar, el youtuber recorrió el lugar, y mostró la alberca la cual tiene oro de 24 kilates, y que se estima que es más de un millón de dólares en ese metal.

La comida del restaurante de Versace está basada en la comida italiana y el lugar cuenta con unas 40 mesas.

Luisito y su familia pudieron disfrutar de cócteles con oro, así como de vino espumoso, Mientras que entre los platos fuetes eligió pasta con langosta, así como una sopa minestrone. Además, no faltaron los postres que llevaban la firma del fallecido diseñador.

¿Cuánto pagó Luisito Comunica?

Al final de la velada el youtuber también mostró cuánto pagó por su visita a este icónico lugar. La cuenta de cuatro personas fue de 560 dólares, alrededor de 11 mil 500 pesos mexicanos, el cuál describió como "un precio muy razonable".

(Azucena Uribe)