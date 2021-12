Después de autonombrarse celebridad, Kunno se retracta: "Siempre seré tiktoker"

Una de las nuevas personalidades de la farándula mexicana que no deja de verse envuelto en polémica es Papi Kunno el joven originario de Monterrey, Nuevo León que se hizo famoso gracias a su peculiar caminata y baile en la plataforma de TikTok.

Kunno es una de las figuras más atacadas de la internet cualquier cosa que hace y deja de hacer provoca una ola de críticas en su contra, una de las situaciones por las que fue atacado fue por su entrevista en el programa de YouTube alofokeradioshow, en donde señaló que no se considera un tiktoker ni un nfluencer sino una celebridad y un artistas.

LAURA BOZZO ESTRENA NEGOCIO, VENDE SALUDOS NAVIDEÑOS Y LA TUNDEN EN REDES

Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista, fue el comentario de Kunno el cual muchos señalaron de arrogante y ególatra.

En la reciente entrega de los premios People´s Choice Awards, Kunno estuvo nominado como "Influeniador del año 2021", y aprovechó su paso por el evento para dirigirse nuevamente a los medios de comunicación y por primera vez retractarse de lo que dijo sobre su carrera artística, lamentó la confusión de sus palabras sobre referirse a él como una celebridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kunno (@papikunno)

No quise decirlo así, siempre voy a ser tiktoker e influencer, eso es literal lo que siempre voy a ser, salió un poco mal lo quise comunicar. Sin embargo, pues aquí estamos, señaló "Papi" Kunno.

CAPTAN A ANDREA LEGARRETA SIENDO "INFIEL" A ERIK RUBÍN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kunno (@papikunno)



OTROS ESCÁNDALOS DE KUNNO



A este joven influencer le resulta sencillo meterse en polémica por la opinión dividida que hay sobre su personalidad en redes sociales. Uno de sus escándalos más recientes fue el pasado 29 de noviembre cuando el creador de contenido pidió a los usuarios de las redes sociales tener empatía con los influencers.

La gente luego ve a los influencers como que ya no son personas, pero en realidad todos somos humanos y todos nos podemos equivocar de diferentes maneras, simplemente aprender de esos errores y cambiar, señaló durante la presentación de la canción Mejor sola, de Kimberly Loaiza.

KUNNO ABUCHEADO EN EL FLOW FEST

La cantante Tokischa invitó a Kunno a subir al escenario durante su presentación en el Coca-Cola Flor fest, aunque el influencer consideró su aparición en el escenario Sprite como todo un sueño cumplido, el público no lo recibió con los brazos abiertos.

Durante su interpretación, Kunno recibió abucheos y gritos homofóbicos, posteriormente en TikTok hubo un debate en torno a la figura del creador de contenido mexicano, señalando que, aunque les caiga mal a algunos, es importante no lanzar comentarios despectivos.

KUNNO EN POLÉMICA INTERNACIONAL

Pero eso no es el último, una de sus polémicas internacionales fue cuando en septiembre de este año Kunno Guillermo participó en la pasarela de Fashion Week de Nueva York.

El extravagante influencer modeló diseños de Paris Rodríguez, una línea colombiana quien destaca en sus prendas un "estilo contemporáneo ultra femenino para las mujeres del mundo". Su participación estuvo marcada por diversos señalamientos de la prensa especializada en modelaje y por sus haters.

NIURKA REVELA QUE SÍ TUVO VÍNCULOS CON EL NARCO: "¿CUÁL ES LA PARANOIA?"

El pasado fin de semana, Kunno habló para Infobae México sobre el caminó que está tomando su carrera como creador de contenido y reveló detalles íntimos sobre lo difícil que ha sido lidiar con los comentarios despectivos a su persona y como evolucionó su forma de ser.

Con el tiempo he tenido que agarrar este peso de una persona fuerte, protectora, feroz, que cae en diferentes comentarios como ´se cree la última coca cola del desierto´, pero en realidad si soy humano, si soy persona y me ha tocado muchas veces llorar y estresarme, señaló para Infobae México.

(Aline Núñez)