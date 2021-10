Dueño regala banco a su perro para que pueda andar de chismoso con sus vecinos

Dueño regala un banco a su perro para que pueda andar de chismoso con sus vecinos.

Guiseppe es un labrador color chocolate que le encanta socializar con otros lomitos, y más con los gran danés que viven al lado de su casa, pero los separaba una barda que le impedía ver del otro lado, por lo que a su dueño se les ocurrió regalarle un banco para que pudiera alcanzar.

Vito y Bambino, sus vecinos, acostumbraban aparecer en la barda para saludar a Giuseppe e invitarlo a jugar, pero siempre se enfrentaba a que por más que tratara siempre le faltaba un par de centímetros para alcanzar a ver sus amigos.

Un día su dueño vio su esfuerzo por querer alcanzar la barda, así que se le ocurrió darle los centímetros que le hacían falta a su querido cachorro para que lograra su objetivo, así que trajo un banco de la cocina y lo colocó pegado a la barda, Giuseppe tardó un poco en entender para que era ese banco, pero cuando lo descubrió se dio cuenta que eso le ayudaba a ver a sus vecinos.

Estaba feliz al ver que cuando subió las patas al banco alcanzó la barda y pudo ver a Vito y Bambino, contó Robert Carnes, su dueño a Just Something. Ahora pasa todas las tardes olfateándose con los vecinos a través de la barda, y su colita no deja de moverse sobre el banco que su dueño le puso para ayudarlo a alcanzar.

Características del labrador retriever

El labrador retriever es un perro de tamaño mediano, con cuerpo musculoso, fuerte y compacto. Para los machos, la altura a la cruz se encuentra entre 56 y 57 centímetros. Para las hembras, la altura a la cruz se encuentra entre 54 y 56 centímetros. El peso de los machos debe estar entre los 27 y los 34 kilos. El peso de las hembras debe estar entre los 25 y los 32 kilos.

Suele ser muy amigable con personas y con otros perros, pero debe ser socializado correctamente cuando aún es un cachorro. También se caracteriza por ser leal, inteligente y amante de la diversión. Esta raza es fácil de entrenar, por lo que resulta una buena compañía si se cuenta con el tiempo y el espacio suficiente.

Características del gran danés

Este es un perro muy grande, poderoso, elegante y de porte aristocrático. A pesar de su gran tamaño e imponente figura, es un perro bien proporcionado y hermoso. Su altura a la cruz en los machos es de por lo menos 80 centímetros, y en hembras es de por lo menos de 72 centímetros.

El enorme tamaño del gran danés puede dar una impresión equivocada sobre su temperamento y carácter. En general, estos perros son muy amistosos y cariñosos con los suyos, aunque pueden ser reservados con los extraños. No suelen ser agresivos, pero es importante socializarlos desde cachorros.

Bien socializados son perros que se llevan bien con personas, otros canes e incluso con otras mascotas. Son particularmente buenos amigos de los niños, aunque mientras son perros jóvenes pueden resultar torpes para los niños más pequeños.

Por eso al tener características similares Giuseppe, Vito y Bambino se llevan tan bien, aunque una barda los separe.

(Con información de Lomunidad y Experto Animal)