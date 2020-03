El coronavirus se apoderó de Instagram, los usuarios comparten fotos con filtros del covid-19

Los nuevos filtros del coronavirus que han inundado Instagram, se han vuelto la sensación entre los usuarios que no dejan de compartir sus fotos del covid-19 (FOTOS TOMADAS DE INSTAGRAM)

El coronavirus se apoderó de Instagram, aun cuando el virus del covid-19 sigue siendo un tema serio que ha cobrado vidas en diferentes regiones del mundo, los usuarios de redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de sumarse a la tendencia compartiendo fotos con filtros que lanzó la red social. Si eres fanático de las tendencias, aquí te diremos cómo puedes descargarlos.

De acuerdo con Grupo Fórmula, algunos de los filtros fueron creados en Italia y en otras partes de Europa. La mayoría vienen con cubrebocas de todos los colores, otros con gel antibacterial, algunos más con afectaciones en el rostro, otros te dicen si estás limpio o infectado del Covid-19, mientras que otros decoran tu cabeza con el virus rondándola.

La plataforma permite a todos los que tienen una cuenta de Instagram subir sus propios filtros personalizados, es por eso que hay gran variedad y de diferentes partes del mundo.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS FILTROS DEL CORONAVIRUS O COVID-19:

El coronavirus viendo que no me puede hacer nada porque en el filtro de instagram me salió que estoy sano ?? pic.twitter.com/CoZLHigpph — Sebas Velásquez (@sebaas24) January 31, 2020

AQUÍ TE DECIMOS CÓMO PUEDES ACTIVAR LOS NUEVOS FILTROS DEL COVID-19 EN INSTAGRAM, ALGUNOS SON DIVERTIDOS Y OTROS HASTA INFORMATIVOS:

Una de las opciones, tomar el filtro de otro usuario. En la parte superior izquierda aparece el nombre del usuario y el filtro que usó, puedes seleccionar ese filtro y guardarlo o solo probarlo.

También puedes pulsar el ícono de cámara que se encuentra en la esquina superior izquierda de Instagram. Ahí puedes revisar los filtros que aparecen y llegar a la opción "explorar elementos".

(Imelda Téllez)