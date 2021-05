El insólito relato de un piloto de la marina y su encuentro con un OVNI. Desde hace décadas, decenas de personas han reportado haber tenido un encuentro con un OVNI, las historias más descabelladas hablan sobre luces inexplicables en el horizonte, abducciones y hasta experimentos que supuestamente fueron realizados en naves espaciales a miles de kilómetros de la Tierra, pero no se ha podido probar (o negar) que esas historias sean ciertas, pero tampoco que no exista una explicación científica y más creíble para todo eso.

Pero ya no estamos en la década de los 40 y las historias ya no solo vienen de personas de áreas rurales en Estados Unidos que dicen haber sido testigos de la presencia de extraterrestres en nuestro planeta. De hecho, el Pentágono ha estado revelando una serie de videos capturados por pilotos que tuvieron su propio encuentro con un OVNI, aunque no están listos para decir que se trata de alienígenas (porque es muy probable que no lo sean).

Aprovechando la nueva apertura y la curiosidad de todos, 60 Minutes realizó un especial sobre los OVNIS y los pilotos de la marina que capturaron los videos en cuestión, y uno de ellos incluso aceptó contar su propia historia.

UN ENCUENTRO DE OTRO PLANETA

El primer invitado fue Luis Elizondo, un veterano militar que trabajó en el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono (AATIP), quien dice haber trabajado con un grupo de científicos y expertos para intentar encontrar una explicación clara (y asegura que nos han estado ocultando la verdad).

Imagina una tecnología que puede hacer de 6 a 700 gfuerzas, que puede volar a 13,000 millas por hora, que puede evadir el radar, que puede volar por el aire, el agua y posiblemente el espacio, y que no tiene signos obvios de propulsión, no tiene alas, no controlar las superficies y, sin embargo, desafiar los efectos naturales de la gravedad de la Tierra , dijo Elizondo. Eso es exactamente lo que estamos viendo.

No hay una sola razón válida para creer que se trata de extraterrestres y naves alienígenas (muchos creen que en realidad son drones extranjeros), pero tampoco se sabe qué son exactamente, y los pilotos que los han visto tampoco tienen forma de confirmarlo, aunque tienen una perspectiva diferente de lo sucedido. El ex piloto de la Armada, el teniente Ryan Graves, también apareció en 60 Minutes y compartió su historia presenciando varios de estos objetos voladores.

Garves dijo sobre su avistamiento en Virginia Beach en 2014. "Francamente, estoy preocupado. Ya sabes, si estos fueran aviones tácticos de otro país que estuvieran colgando allá arriba, sería un problema masivo", dijo en 60 Minutes. "Pero debido a que se ve un poco diferente, no estamos dispuestos a mirar el problema de frente".

Y no es el único en hablar al respecto, el piloto Dave Fravor, quien supuestamente vio una nave en forma de Tic Tac en 2004, ha dado varias entrevistas para The New York Times y otros medios al respecto, y él no está convencido de que se trate de simples drones extranjeros, aunque tampoco sabe qué es. "No sé quién lo está construyendo, quién tiene la tecnología, quién tiene el cerebro", dijo en 60 Minutes. "Pero hay algo ahí fuera que era mejor que nuestro avión".

El Pentágono supuestamente revelará un nuevo informe al respecto de los OVNIS el 1 de junio de este año, donde supuestamente hablarán de muchos otros casos de avistamientos, aunque no se sabe si en todo eso presentaron alguna teoría o posible tecnología que podría estar detrás de todo esto.

La verdad es que se sabe poco, pero es divertido pensar que tal vez no estamos solos en el universo o que alguien tiene una tecnología tan sorprendente, que logra confundir al gobierno y a los expertos.

(Imelda Téllez)