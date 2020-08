El "Ken humano" ahora es Barbie, así presumió su cambio en redes

Roddy Alves quien era conocido como el "Ken humano", y que ahora se identifica como Jessica Alves, presumió su transformación en "Barbie" causando gran impacto entre sus seguidores quienes lo compararon con Lyn May y Tigresa del Oriente.

Alves asombró al mundo al realizarse todas las operaciones estéticas posibles para parecerse a un Ken, ahora vuelve a causar polémica al mostrar el resultado de sus nuevas intervenciones quirúrgicas para lucir como una Barbie.

Jessica Alves, la influencer de origen brasileño, compartió en Instagram fotografías donde luce su nueva y voluptuosa imagen en un ajustado bañador.

Las fotos fueron hechas en la ciudad de Marbella, en España. "Sintiendo calor a 40 grados centígrados", escribió el modelo transgénero, de 37 años.

La ahora Barbie, consiguió más de 20 mil likes en tan solo un día, pero desafortunadamente, la mayoría de sus seguidores cuestionó su nueva apariencia física argumentando que parecía una muñeca inflable y que se veía "demasiado operada".

"Es un híbrido de Lyn May con la Tigresa del Oriente", "hasta las extensiones están malas", "tiene demasiado autoestima", "se ve ridícula", "tiene toda la cara y su cuerpo desfigurado", fueron algunos de los comentarios.

LA HISTORIA DE SUFRIMIENTO DETRÁS DE SU TRANSFORMACIÓN

En entrevista con Mirror, la joven brasileña Jessica Alves, quien era conocida como el "Ken humano", que en el fondo simpre quiso ser una Barbie.

"Me veía como Ken, pero por dentro siempre me he sentido como Barbie", mencionó que durante su infancia sufrió maltratos por parte de sus compañeros y hasta agresiones sexuales.

Ante esta situación, la ahora Barbie resaltó que su cambio de género le ayudó a mejorar su calidad de vida desde hace tres meses: "Me encanta y todo lo que conlleva: ir a buenos salones de belleza y arreglarme las uñas, las cejas y las pestañas. Comprar vestidos y tacones altos y usar lencería sexy".

Jessica de 36 años reconoció: "Durante años intenté vivir mi vida como hombre. Me pusieron un abdomen marcado falso, tenía músculos falsos en mis brazos pero me estaba mintiendo a mí mismo. Soy una mujer y siempre he tenido un cerebro femenino. Ahora mi cuerpo coincide con mi mente".

Para completar su transformación se ha eliminado el abdomen falso, se hizo un retoque en el trasero y se colocó extensiones rubias, lo que la dijo la hizo "sentir poderosa, segura y obviamente hermosa". Además le retiraron la manzana de Adán, le afeitaron la mandíbula y le modificaron la barbilla.

También tuvo que consultar a un psicólogo y psiquiatra ya que se sometió a una inversión en el pene y una extracción de testículos. El paso final que la haría verse y sentirse como mujer.

(Imelda Téllez)