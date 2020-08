El origen de la teoría que señala que el alma pesa 21 gramos

En diversas películas hemos visto como tocan la teoría de que el alma pesa 21 gramos, pero y qué dice la ciencia de esto, ¿acaso es verdad?

De acuerdo a El Heraldo, existen muchas personas que defienden la teoría en donde se afirma que todos contamos con una alma y que esta pesa 21 gramos y aunque muchas personas están en contra existe un estudio que puede comprobarlo.

Cabe que señalar que este grupo de personas defienden que todo ser humano está constituido por un cuerpo y una esencia inmortal (llamada alma o espíritu) y misma que se marcha del organismo una vez llegada la muerte.

¿Dónde nació la teoría de que el alma peso 21 gramos?

Para encontrar de donde surge este mito, debemos mirar hacia los principios del siglo XX, donde el estadounidense Duncan MacDougall, doctor en biología, llevó a cabo una serie de experimentos con seis personas antes de morir.

El médico pesó antes e inmediatamente después de su muerte de estas y anotó lo que pesaban.

El grave problema con ese estudio que se extendió por seis años es que se basó exactamente en ese mismo número de casos: 6.

Encima, dos de ellos no se pudieron tomar en cuenta, uno porque "desafortunadamente, nuestras escalas no estaban ajustadas con precisión y hubo una gran interferencia por parte de personas que se oponían a nuestro trabajo"; el otro porque "no fue un test justo. El paciente murió casi cinco minutos después de ser puesto en la cama y murió mientras yo ajustaba el astil".

Y no solo la conclusión se basó en las observaciones de apenas cuatro casos, sino que aunque en tres se registró una caída inmediata de peso, en dos de ellos éste aumentó con el paso del tiempo, y la caída del cuarto caso se revirtió y luego se repitió.

MacDougall y su equipo tenían dificultades en determinar el momento exacto de la muerte, un factor definitivo en la investigación.

Tras tener su peso realizó una operación con la que determinó que en promedio los cuerpos perdieron 21 gramos.

MacDougall en lugar de buscar respuestas científicas y pruebas que demostrasen que podía ser debido a la pérdida, prefirió avalar la teoría de que los seres humanos poseemos alma.

(Azucena Uribe)