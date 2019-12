Embarazos, bodas y más, los mejores memes del Día de los Inocentes para que no caigas en otro "Inocente palomita"

No hay plazo que no se cumpla, es 28 de diciembre, el día favorito de los amantes a las bromas y es inevitable no caer en alguna si eres de los que no soporta ser una inocente palomita, es momento de que te despidas de las redes sociales, al menos hasta mañana.

Embarazadas, propuestas de matrimonio, salidas del closet, packs y hasta muertes inundan la red, noticias que terminan con un "Inocente palomita" quizá ya te tienen harto, pero no te amargues, los memes llegaron a endulzar este día de bromas.





