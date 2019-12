¡Es un FAKE! Los jóvenes del meme NO eran amantes y la mujer revela lo que dijo el hombre al oído

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que aparecen dos jóvenes en un antro de Monterrey, la mujer parece estar aburrida o fastidiada, mientras que escucha (muy a la fuerza) lo que un hombre le dice al oído. Esta escena fue la protagonista de cientos de memes, y en algunos medios han señalado que los jóvenes eran amantes, sin embargo, eso es una mentira, la propia joven reveló lo que le dijo el chico aquella noche.

Yo trabajo pal cartel, conozco al que trae la plaza, agarra mi numero cualquier cosa marcame ¿quieres todas las flores del antro? Ahorita te pido tu moet, saliendo nos vamos al rancho con la banda no ay pedo con la placa estamos apalabrados de hecho ese corrido es mío!! pic.twitter.com/gf1Eq6DEXh — Soy el Memes???? (@CompaMemes) November 22, 2019

Según usuarios de Internet, la pareja de los memes eran amantes y habrían sido descubiertos por sus respectivas parejas; ambos terminaron sus relaciones y les pidieron el divorcio, de acuerdo a la versión dada en un programa de radio.

Sin embargo, en YouTube, Ana Santillán, la joven del famoso video, reveló lo que pasó exactamente en el momento en que su mejor amiga la grabó; la mujer cuenta que el hombre que le hablaba al oído, del cual no reveló su nombre, era solo un desconocido que se acercó a ella para conversar.

Según contó Anna a la youtuber Astrid Almazán, el chico solo hablaba y hablaba, y lo peor, solo se dedicó a hablar de él, su carrera, los idiomas que domina, de sus viajes y otras cosas con las que quería impresionarla. Ella iba con sus amigos e intentaba convivir con ellos, pues el antro, The City, ya estaba a punto de cerrar, sin embargo, el joven no la dejaba en paz.

Anna Santillán aseguró que no conocía al hombre, y que no lo conoce aún pues no intercambiaron teléfonos, y confesó que el pretendiente era guapo y amable. La famosa conversación terminó cuando él aparentó sentir interés por saber un poco de ella y al escuchar su respuesta esta no le agradó.

