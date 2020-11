Este es el "reto de la lengua" que está conquistando las redes

Un nuevo reto viral está haciendo eco en TikTok se trata del "The Tongue Thig-how to tie a knot with your tongue", a continuación, te explicaremos de qué se trata el "reto de la lengua".

FOTO TOMADA DE VIDEO

Un nuevo reto viral está conquistado a cientos de internautas que han comenzado a aventurarse a realizarlo luego de que Amber Doran, una joven de 21 años, originaria de Pensilvania, Estados Unidos, mostrará una singular habilidad al lograr hacer nudos en una cuerda usando solamente su lengua.

PATY NAVIDAD CULPA AL PROYECTO HAARP DEL SISMO EN NUEVO LEÓN

La destreza de esta chica ha dejado con el ojo cuadrado a miles de usuarios de la plataforma de TikTok.

Los internautas han seguido los pasos de esta chica y comenzaron a imitarla, quienes ya lo intentaron aseguran que esta joven "llevó el nudo de las cerezas a otro nivel".

En los videos que ha posteado Amber, se le puede ver mostrando la asombrosa habilidad que tiene con la lengua.

En un video se puede apreciar cómo la joven es capaz de hacer un nudo colocándose un trozo de cuerda en la boca y luego maniobrando con la lengua hasta enrollar la cuerda y lograr un perfecto nudo con ella.

FOTO TOMADA DE VIDEO

CAMILA SODI CAUTIVA CON IMPACTANTE SESIÓN EN TOPLESS

Los gestos y mirada que hace Amber también han cautivado pues es una joven atractiva a lo que si se le suma la creencia de que quienes pueden hacer nudos con la lengua supuestamente son "excelentes besadores".

FOTO TOMADA DE VIDEO

Con información de El Heraldo

(Ann Ventura)