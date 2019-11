¡Esto es brujería! #ChairChallenge, el reto viral que las mujeres pueden hacer y los hombres no

¡Esto es brujería! #ChairChallenge o el reto de la silla, es el nuevo desafío viral que ha puesto de cabeza a las redes, las mujeres pueden hacer sin problema y los hombres por más que intenten no pueden.

El nuevo reto se está volviendo tan popular como el #IceBucketChallenge (balde de agua fría en la cabeza) o el reciente #MatrixChallenge que busca emular la clásica escena de la película de ficción), lo más insólito de este es que solo las mujeres logran hacerlo.

El reto conocido como #ChairChallenge o el reto de la silla surgido en Tik Tok y viralizado en redes sociales, fue explicado por Juan Rivera, un reconocido cardiólogo estadunidense. El desafío consiste simplemente en acercarse a una pared, dar dos pasos hacia atrás, inclinarse hacia enfrente hasta que tu cabeza quede pegada a la pared y después acercar la silla levantarla hasta tu pecho para luego ponerse de pie. ¡Fácil, no! Te retamos a intentarlo.

Un nuevo reto viral está invadiendo las redes sociales, aún no sabemos si será tan popular como el "Ice Bucket Challenge" (baldaso de agua fría) o el reciente "Matrix Challenge" (que busca emular la clásica escena de la película de ficción) #chairchallenge pic.twitter.com/nX6DbEpYQq — Estación del Siglo (@delSiglo1053) November 28, 2019

EL #CHAIRCHALLENGE O EL RETO DE LA SILLA EN REDES:

Que tipo de brujeria es esto? #ChairChallenge pic.twitter.com/Hiy5HgpKk1 — Andres Waters (@AndresWaters) November 20, 2019

Fucking #ChairChallenge. Supuestamente los hombres no pueden hacerlo y las mujeres si pic.twitter.com/Yvo8WnNqyE — Adrian Arias ? ? (@adrianagustin) November 28, 2019

Tried the tik tok chair challenge cause i thought it was fake...... #TikTok #ChairChallenge pic.twitter.com/5Nf5NYsMAt — Izzy Sam (@SamTwizzy5) November 20, 2019

#EQUALITY #chairchallenge pic.twitter.com/VAuhfX44LG — Dallas Braden (@DALLASBRADEN209) November 24, 2019

#chairchallenge #chairchallenge2019 pic.twitter.com/OWhBoC6pSL — Mel (@missb8888) November 28, 2019

Had everyone trying the #ChairChallenge @ office today & the gals could all do it, but the guys could not. Not even if they played football at West Point ?? Sad. // @CaptainCons pic.twitter.com/rfffNq8tOC — Kate (@katebarstool) November 19, 2019

Como se puede ver en los videos, las mujeres pueden realizar el reto sin ningún problema, mientras que los hombres por más intentos que hagan no consiguen levantarse.

El cardiólogo e influencer, quien es todo un personaje de Internet y los medios, con más de 300 mil seguidores en Instagram, brinda numerosos consejos de salud preventiva tanto en programas de televisión estadunidenses, como en sus redes sociales, dio la explicación medica de por qué los hombres no pueden realizar el #ChairChallenge.

Nosotros (los hombres) tenemos en el centro de gravedad, más masa en el abdomen y a la hora de ponernos de pie se nos hace mucho más difícil, dijo Rivera.

Así que ya lo saben hombres, solo se debe a la cantidad de masa que tienen en su centro de gravedad.

Ya que conoces la respuesta puedes divertirte retando a tus familiares o compañeros de trabajo a realizar el #ChairChallenge.

nl