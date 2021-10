"Evil be Like": Conoce el origen y el significado de los malévolos memes

"Evil be Like": Conoce el origen y el si...

Todos los días surgen nuevas tendencias en las redes sociales, como la que a continuación te contamos, se trata de los populares memes llamados "Evil be like".

Los memes son muy famosos en todas las redes sociales y se vuelven virales en cuestión de minutos, estos abordan desde temas de farándula, política hasta momentos virales. Sin embargo, hay ocasiones en las que desconocemos por completo su origen y significado, como los "evil be like". ¿Qué significan y Cuál es su origen?

En los últimos días hemos visto que en Twitter y Facebook circulan este tipo de memes de artistas, películas, personajes de series, caricaturas, políticos, frases de canciones y personalidades de la farándula que aparecen con los colores invertidos e, incluso, con significados "perversos".

Evil hombre del hoyo be like: pic.twitter.com/UZCFdiE3Nw — Liedaskun (@Liedaskun) October 18, 2021

Seguro ya te topaste con la imagen de Ariana Grande que en lugar de mostrar el nombre original de su disco: "God is a woman", éste es modificado por "God is a man". Incluso, ya tenemos una versión de Bárbara de Regil y su proteína, además de una malévola representación de Celia Cruz.

¿Qué significa y cuál es origen del meme "Evil be like"?

Primero debemos señalar que esta tendencia comenzó en Estados Unidos, de hecho, los primeros memes de "evil be like" comenzaron a circular en Facebook a principios de septiembre después de que la cuenta Pains of Hell Wellness compartió una foto de Martin Luther King con su icónica frase invertida, pues en lugar de "I have a dream" se mostraba "I have a nightmare".

Tenia que hacerlo AJJAJAJAJAJA

Evil rosalia be like ???? pic.twitter.com/0IHu8SSUOF — ManuSerrano ?? (@manuserrano12_) October 18, 2021

Pronto comenzaron a circular más imágenes de famosos bajo la frase "Evil ___ be like", que en español se traduce como "malvado". Las imágenes aparecen con esta oración y los colores en negativo o invertidos, esto con la intención de denotar maldad o perversidad.

El objetivo es convertir la frase de un personaje o famoso en lo contrario. Por ejemplo, en lugar de que Bárbara de Regil invite a comprar su proteína, la infuencer aparece diciendo que "no es vegana; no la compren".

O tal vez ya viste al personaje de la película El Hoyo afirmando que "no es obvio", o a Rosalía con su "Buenamente", en lugar del verdadero nombre de su canción: "Malamente".

En pocas palabras los "Evil be like" te muestra el lado oscuro o el gemelo malvado de cualquier persona.

evil mi tía be like pic.twitter.com/9ozFhLVXj8 — th (@thaaliiaaaaaaa) October 18, 2021

Hilo de memes "evil be like" porque sí me he reído mucho con algunos pic.twitter.com/iKzrQjjUfQ — Gustaco al pastor (@GustavoAlvz) October 19, 2021

este es el superior evil be like y no lo discutiré pic.twitter.com/z0L9Wt0jad — perro panson (@reginaherreram) October 19, 2021

los evil memes son mi nueva religión pic.twitter.com/yjdSvf1MiE — nuria* (@nuriayre) October 20, 2021

Evil José José be like...



??Qué alegre todos dicen que sooooy...!! ?? pic.twitter.com/ZI1jZf6Zz3 — elmo (@elmo_teen) October 20, 2021

