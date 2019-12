Ex CEO de Badabun reaparece y denuncia a youtubers que lo acusaron: "Se aprovechan del feminismo"

En redes sociales varios youtubers acusaron al ahora ex CEO de Badabun, César Morales, de acoso, robo de redes sociales y explotación laboral, decidió dar su versión de la historia asegurando que "Se aprovechan del feminismo".

De acuerdo a Grupo Fórmula, César Morales por fin apareció en una entrevista donde negó haber acosado a sus trabajadores.

El influencer Víctor González entrevistó a César Morales y este reveló que tardó en aparecer en público porque tuvo que proteger a su familia. En especial, hizo énfasis en que ahora su hija corre peligro tras la polémica creada por Juan de Dios Pantoja y otros personajes.

"En ese video que hicieron, lamentablemente, le pusieron un precio a la cabeza de mi hija, dijeron cosas muy estúpidas y me preocupé por mi familia. [...] Por favor, chicas y chicos, si alguien tiene evidencias de que se cometió algún delito, vayan al Ministerio Público", pidió Morales.

Y es que César Morales, cofundador y ex director del canal de YouTube más famosos de México, afirmó y recalcó que es inocente.

También aseguro que es inocente y que rechazó la recomendación de su abogado de ampararse ante cualquier denuncia formal. Incluso le dijo a González que podía grabar las conversaciones de su teléfono para que vea que las cosas no ocurrieron como varias jóvenes afirman.

"Están ganando dinero con cosas falsas": César Morales

El ex CEO de Badabun, César Morales aseveró que muchas mujeres se están aprovechando del movimiento feminista para lanzar acusaciones falsas.

"Desde que nació mi hija me hice todavía más feminista, a favor de todo lo que tiene que ver con la mujer. Pero de tiempo para acá, ciertas mujeres se están aprovechando de eso. Creo que, si tienes evidencia, ve y presenta la denuncia, pero yo también voy a presentar la conversación completa. [...] Ya convirtieron esto en un circo. A nadie le importa la verdad. Están inventando cada basura", añadió Morales.

Además, César Morales reprobó las mentiras que están diciendo algunos youtubers para aumentar las vistas a sus videos. Y apuntó que cualquier denuncia la pueden hacer ante el MP y no en la plataforma para ganar dinero.

Están ganando dinero con muchas cosas falsas. Lamentablemente no están midiendo lo que están diciendo. [...] Cosas así le quita credibilidad a mujeres que sí son acusadas sexualmente. Los movimientos feministas son muy muy buenos, pero hay una que otra chica que dice ´Me violaron´, como a la que supuestamente violaron entre cinco policías y se hizo mucho escándalo, y luego probaron que no fue cierto. Por favor no inventen ese tipo de acusaciones: son muy graves y son delitos. Y los delitos se presentan ante el Ministerio Público, no en YouTube, donde monetizan cada tres lágrimas", puntualizó Morales.

