Ex empleada de la NASA revela que vio humanos en Marte

Ex empleada de la NASA revela que vio hu...

Jackie, quien dijo ser una ex empleada de la Agencia Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), aseguró que en 1979 ella y otros trabajadores vieron a seres caminando en el planeta Marte (FOTO TOMADA DE YOUTUBE)

Una presunta ex empleada de la Agencia Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), reveló en un programa de radio estadunidense que vio humanos en Marte, tras las polémicas declaraciones, no se hicieron esperar las reacciones en redes sociales de todos aquellos que creen en teorías de la conspiración.

La mujer conocida como Jackie llamó a la estación de radio estadunidense "Coast to Coast AM" para hacer una supuesta confesión de que en 1979 había sido testigo de seres que caminaban en el planeta rojo.

HISTORIAS DE ULTRATUMBA Y BRUJERÍA QUE ESCONDE EL BARRIO DE LA MERCED

Jackie dijo que tenía 27 años cuando estaba trabajando como parte de un equipo, descargando telemetría de un Viking Lander cuando vio a las criaturas en vivo.

Luego vi a dos hombres con trajes espaciales; no los trajes voluminosos que se usan normalmente, pero parecían protectores. Llegaron caminando por el horizonte hacia el explorador Viking, relató.

(FOTO:YOUTUBE)

Hasta el momento, la NASA no ha corroborado la historia de la presunta ex empleada, pero esto no ha impedido que algunos aficionados lo tomen como evidencia de un "programa espacial secreto".

Según Jackie, otros seis trabajadores de la NASA vieron a las dos extrañas figuras con forma humanoide caminando sobre la superficie de Marte.

(FOTO:YOUTUBE)

MHONI VIDENTE HACE DEVASTADORAS PREDICCIONES A ANGÉLICA RIVERA

La misión Viking Mars fue realizada por dos naves espaciales, Viking 1 y Viking 2, lanzadas con un par de semanas de diferencia en la década de 1970. Cada una tenía un orbitador y un módulo de aterrizaje.

Los orbitadores comenzaron a tomar fotografías de la superficie extraterrestre, donde aterrizaron, y continuaron captando imágenes de todo el planeta en lo que entonces era alta resolución.

En un informe de este viaje, la NASA afirmó:

Aunque no se encontraron rastros de vida, Viking encontró todos los elementos esenciales para la vida en la Tierra: carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo; estaban presentes en Marte.

Según Nigel Watson, experto en ovnis, existen inconsistencias en el relato de la mujer, pues la nave de aterrizaje Viking no envió una transmisión de TV en vivo a la Tierra, y como su nombre sugiere, simplemente aterrizó en la superficie marciana; no tenía ruedas como la última nave de Curiosity.

Watson insistió en que permanecer en el anonimato no ayuda absolutamente a la veracidad de un testimonio, además de que sus términos tecnológicos parecían confusos. ¿Tú qué opinas, crees que haya vida en Marte?

EL ORIGEN DE LA TEORÍA QUE SEÑALA QUE EL ALMA PESA 21 GRAMOS

(Imelda Téllez)