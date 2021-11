Familia compra perro "siberiano", pero se trataba de otro animal

Familia de Perú compra perro "siberiano", pero se trataba de otro animal muy diferente, que se estaba comiendo a los animales y poniendo en peligro a sus vecinos.

El hecho ocurrió en el Asentamiento Humano Nuevo Amanecer de Comas, en donde el hijo de Maribel Sotelo quería una mascota, por lo que fue a comprarla al centro de Lima, escogió a un "perro" que le gustó, a pesar de que estaba herido, la familia lo cuidó y lo llamó Run Run.

"Mi hijo ha ido a comparar porque quería una mascota. Chiquito parecía un perro, pero fue creciendo y fue diferente. Lo he tenido más de tres meses. Le ha costado 50 soles", dijo Maribel.

Toda la familia estaba muy contenta con su "perro", hasta que empezó a crecer y las cosas se salieron de control, pues Run Run comenzó a atrapar cuyos, gallinas y hasta patos, percatándose de esta manera que había algo raro en su mascota, pues no se trataba de un perro siberiano, como le hicieron creer a su hijo, sino de un zorro.

"Al principio jugaba con los perritos, el problema ha sido que hace 15 días empezó a atrapar a los cuyos, los patos...Yo llamé a Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) antes que se escape, en junio, pero no tuve resultado. Recién ha venido la prensa y Serfor ha venido", indicó Sotelo.

La dueña del zorro pidió ayuda a las autoridades correspondientes para poder llevarlo a su hábitat natural, para que deje de causar destrozos y gastos a la familia. Sin embargo, integrantes de la PNP del área forestal ya llegaron al lugar para capturarlo, sin tener éxito, debido a que anda suelto en la zona.

"Que se lo lleven a su hábitat porque no es igual. No ataca, pero está atrapando a los cuyos. Me perjudica a mi porque los vecinos me cobran lo que se come", finalizó Sotelo.

¿El zorro puede ser una mascota?

Debido a la popularidad de estos animales, cada vez más personas se preguntan si es correcto tener un zorro como mascota, no obstante, debemos recordar que se trata de animales silvestres no domesticados, por lo que no es aconsejable la tenencia de zorros como animales domésticos. Lo mismo ocurre con las distintas especies de zorros que existen, como el zorro del desierto, el zorro gris o el zorro ártico, ninguno de ellos debe ser considerado un animal de compañía por sus características.

Características de un zorro

El zorro común es un mamífero relativamente pequeño, pues pesa entre 3 y 14 kilos. Su hocico es alargado, las orejas son grandes y puntiagudas, la cola es larga, casi tanto como el cuerpo. Sus patas son altas y delgadas, son buenos corredores y saltadores.

El zorro común es una de las especies con mayor capacidad de adaptación al medio. Se encuentra en todo tipo de hábitats naturales como bosques, dehesas, montañas, llanuras, playas, zonas desérticas o semidesérticas, zonas de cultivo y tundra. También puede vivir en zonas urbanas y suburbanas.

El zorro lleva una dieta muy variada, conejos, liebres, ardillas, ratones, ratas y otros pequeños mamíferos son la parte más importante de su alimentación. Ocasionalmente también comen mustélidos, mapaches, zarigüeyas, ratas almizcleras y aves, pero tampoco les hacen el feo a los frutos silvestres, insectos, crustáceos, gusanos y peces.

Cuando adoptes o compres una mascota fíjate bien que no te den gato por liebre, o como en este caso perro por zorro, pues, aunque no se note mucho la diferencia entre uno y otro, con el tiempo saldrá a flote su instinto cazador.

