Fantasmas, fenómenos paranormales y más en videos de Tik Tok

No necesito seguidores, si lo comparto con ustedes es porque no tengo otra manera de sacarlo, estoy encerrada en mi casa muerta de miedo todos los días, no puedo salir por la cuarentena, me siento segura compartiéndolo. Esto no empezó ahorita, es algo que yo traigo arrastrándolo desde los 7 años, responde Fernanda Ni.