Filtran explicitó video sexual del youtuber Logan Paul

Logan Paul, es un afamado vlogger y actor de origen estadounidense, consiguió fama a través de la plataforma Vine. Después del cierre de esta aplicación Logan comenzó a publicar sus vídeos en YouTube. Este fin de semana se filtró un explicitó video sexual del youtuber.

De acuerdo con Grupo Fórmula, este fin de semana se filtró un video explícito de Logan Paul, donde supuestamente le realiza sexo oral a otro hombre.

Por el momento no se ha podido confirmar si realmente Logan Paul es el protagonista del controversial video.

Algunos internautas creen que dicho video sexual no pudo ser lanzado por el youtuber. Pero Logan Paul generó confusión entre los usuarios de redes, pues a través de su cuenta de Twitter escribió que, si dicho material superaba los 100 mil retweets lanzaría el video completo.

100k retweets and ill release the full sex tape — Logan Paul (@LoganPaul) December 22, 2019

Rápidamente el video se volvió viral, Logan se volvió tendencia en Twitter, generando cientos de reacciones.

No es la primera vez que Logan Paul se encuentra en el ojo del huracán, en enero de 2019 generó gran controversia al asegurar en su podcast que pretendía "volverse gay por un mes".

Su declaración no fue nada bien recibida, pues generó cientos de respuestas en el sentido que uno no planea ser o no gay. Posteriormente tuvo que disculparse.

