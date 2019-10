Fue a su primera cita de Tinder con todo y chaperón, su papá esperaba paciente en la mesa de al lado

JAJALa vez que iba a salir con alguien de tinder (1era y ultima vez) y le conté a mi papá porque él es mi bff y me dice: "OBVIO NO IRÁS SOLA ALV YO TE ACOMPAÑO" y SI FUÉ?? Se sentó en la mesa de a lado, espero a que llegára, que todo estuviera ok y luego se fueJAJAte amo papá???? pic.twitter.com/FgNSDQVvoU