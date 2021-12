Gato sorprende al "hablar" para pedir auxilio: "¡Me ahogo!", luego de que su dueño lo metiera a una alberca con él. Su cara lo decía más que mil palabras: tenía miedo, quizás de caer al agua, por lo que pidió ayuda, dejando asombrados a más de uno.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok, por lo que el video se hizo viral, ya que se escucha claramente cuando el minino dice: "¡Me ahogo!", "¡Me ahogo!", poniendo cara de susto y agarrándose con todo de su dueño para no caer al agua.

Gato sorprende al "hablar" para pedir auxilio en una alberca: "¡Me ahogo!"

En el video se ve a un hombre que entra a una alberca, cargando a su gato, hecho que no fue de su agrado, quien en todo momento mostró cara de susto, y sin más, empezó a maullar de forma extraña, para decir: "¡Me ahogo!" para que alguien lo escuchara y fuera a su ayuda, a pesar de que solo se le mojaban las patitas traseras.

Al escucharlo su dueño no pudo dejar de reírse y sorprenderse de que hablara español, pues escuchó claramente cuando dijo: "¡Me ahogo!", "¡Me ahogo!", aunque nunca lo metió del todo al agua, pero el gato ya sentía que se ahogaba con eso, quizás a consecuencia de alguna mala experiencia que tuvo con el agua en el pasado, de ahí su reacción inesperada.

¿Por qué los gatos odian el agua?

La mala relación de la mayoría de los gatos con el agua tiene sus raíces en su origen. Proceden de zonas desérticas de Oriente Medio y China donde es complicado encontrar agua. En sus inicios, los felinos que habitaban estos lugares se acostumbraron a beber poca agua, por lo que, al no convivir en el pasado con ella, a muchos les provoca desconfianza, curiosidad y a veces disgusto, como el caso del gatito que pide auxilio porque siente que se va ahogar.

Pese a ello, se puede acostumbrar a un gato al agua, sobre todo si se hace cuando es un gato bebé. Esto es recomendable en casa del que el michi vaya a pasar mucho tiempo al aire libre. Para que tolere bien el agua cuando sea mayor, tendrás que ir poco a poco, nada de meterlo directamente al agua.

Lo ideal es primero mojarlo con un trapo impregnado en agua caliente, jugar con él y con el agua para que la asocie con algo agradable y más adelante lo puedas meter al agua, pero si de plano no tolera el agua respeta su decisión y si se ensucia límpialo con espuma en seco para que no tengas que mojarlo.

Sin embargo, hay gatos que no tienen problema en mojarse, debido a que la evolución de los gatos los llevó a zonas más boscosas donde el agua era más frecuente. Este cambio de paraje explica por qué algunas razas no han desarrollado esta desconfianza y miedo hacia el agua, y no tienen ningún problema para sumergirse en el agua.

