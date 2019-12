"Gomita" rompe el silencio con Gustavo Adolfo Infante y revela que fue víctima de maltrato en Televisa

Gustavo Adolfo Infante invitó a Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita" a una reveladora entrevista que publicó en su canal de YouTube, la influencer rompió el silencio y reveló que fue víctima de maltrato en Televisa; además confesó que un importante empresario la acosó sexualmente.

De acuerdo con Grupo Fórmula, "Gomita" saltó a la fama tras su aparición en "Sabadazo", programa matutino de Televisa en donde compartía cuadro con Laura G, Cecilia Galliano, Omar Chaparro, entre otros famosos.

Araceli, quien llegó al programa sabatino a los 16 años, explicó que Cecilia y Laura G eran muy "llevadas", hasta el punto de darle de almohadazos, empujarla, golpearla.

Ceci (Galliano) fue más dura. Qué no me hacía. Había muchas secciones (...) y te agarraban a almohadazos, tu sabes con qué intención va ese almohadazo, era fuerte (...) Laura me dio un microfonazo, no sé si fue sin querer, pero me dio un madraz* con el micrófono, salí y le dije, qué pasó, ella dijo que fue sin querer".

LA POLÉMICA DEL ANILLO QUE PERDIÓ CECILIA GALLIANO EN EL FORO

Luego de que Ceci perdiera un valioso anillo en el foro de "Sabadazo", la conductora acusó a "Gomita" y a su hermano "Lapizito" de habérselo robado-

(...) las operaciones, por eso dijeron que me robé el anillo. La señora nunca se había dado cuenta lo que nosotros estábamos creciendo, para muchos el tema del circo y payasos es muy despectivo (...) Ellas nunca se dieron cuenta hasta que los jefes me empiezan a dar esa atención (...).

Gomita explicó que todo comenzó cuando Galliano vio la camioneta que el padre de Gomita recién había adquirido:

"Llega un momento en el que sale y me acompaña Cecilia y me ve en una camioneta que mi papá compró, nunca la había visto ella. Ya había pasado lo del anillo, regreso de vacaciones y me ven toda ´tuneada´ (es decir, operada estéticamente), mi papá me pagó la lipo y me operé los senos".

Al volver de viaje, Gomita explicó que Cecilia Galliano acusó a su hermano ´Lapizito´ de robarse su anillo, con el argumento de que él nunca le preguntó cómo estaba ese día en que perdió el anillo:

"(...) dice ella ´fue tu hermano Lapizito por que él no me preguntó cómo estaba el día que perdí el anillo´, me ve operada y dice ´con mi anillo se operó, se compró la camioneta´".

Y no sólo eso, sino que Gomita reveló que la argentina habría encerrado a su madre en un camerino para exigirle que le pidiera a su hijo devolverle el anillo:

Primero metió a mi mamá al camerino, tuvo el cinismo de decirle a mi mamá que le pidiera a mi hermano que me regresara el anillo".

Cuando su mamá le preguntó a los hermanos, Gomita no se quedó callada y pidió ayuda a un amigo ejecutivo de la televisora, del que prefirió no dar su nombre, pero aseguró que tras hablar con él, las conductoras cambiaron su actitud y no la molestaron más.

"Tenía una persona que me estaba respaldando dentro de la empresa le cuento y si no le ponen un alto ahora demandamos porque está acusando a un niño y está acusando a mi mamá. Un amigo que quiero mucho y prefiero no mencionarlo. Lo amo y no tiene gran idea de la gran persona que es. Él me apoyó mucho".

"GOMITA" FUE VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL

La famosa confesó que nunca ha aceptado ningún trabajo a cambio de ofrecer su cuerpo, pero se sinceró con el periodista de Imagen Televisión y confesó que un empresario la acosó y le exigió sexo a cambio de trabajo:

En una obra de teatro querían a una persona y puse yo mi alto porque no me pareció. No lo quise. No fue el señor Pepe (refiriéndose a Pepe Magaña con quien compartió escenario en la obra), fue algún empresario cercano de ahí.

Aunque Gomita no quiso mencionar abiertamente de qué obra de teatro se trató, la famosa únicamente ha actuado en una: "Las Locuras del Tenorio".

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó cómo acabó la historia, Araceli confesó que le dijo al empresario que no estaba interesada en él:

No me interesas, no eres mi estilo, ya estás grande(...) Si me llegan y dicen ´te ofrecemos una novela, afloja´. No, mi casting es de otra manera, les digo.

