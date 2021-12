Graban y denuncian a repartidor por lanzar paquete sin cuidado, video se viraliz

Desde hace casi dos años la venta exploto pues con la llegada de la pandemia por coronavirus muchos nos vimos obligados a utilizar este tipo de compra, con temor a que fuera un engaño o que nuestras cosas llegaran en mal estado.

FOTO TOMADA DE EL MERCANTIL

Todos hemos escuchado de esas historias vírales en donde algunos compradores denuncian que su producto llego equivocado o en mal estado, pero recientemente un video se hizo viral por exhibir el mal trato que dan a las cosas las personas de las paqueterías.

Así sucedió con un repartidor de la tienda departamental, Liverpool que fue captado aventando el paquete con una laptop, ocasionando daños en ésta. Fue a través de Twitter en donde se evidenció el mal servicio de un repartidor de la tienda departamental Liverpool, al aventar un paquete en una casa. En éste se guardaba una laptop.

De acuerdo con la usuaria @anapaularuiz_, las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que el repartidor de Liverpool arrojó sin reparo el paquete de la laptop dentro de la casa.

Cuidado con @liverpoolmexico. Sus repartidores no tocan la puerta y te lanzan el paquete aunque sea una maldita LAPTOP ?? pic.twitter.com/gl688VU25l — amapola (@anapaularuiz_) December 2, 2021

Según el testimonio de la implicada, el repartidor de Liverpool no tocó el timbre ni anunció su llegada. Sólo arrojó el paquete, el cual no tenía materiales de protección en el producto. "Cuidado con @liverpoolmexico. Sus repartidores no tocan la puerta y te lanzan el paquete aunque sea una maldita LAPTOP", comentó la mujer.

Tras lo ocurrido, la mujer fue a Liverpool para poner una queja y solicitar el cambio de la laptop. Esto por si la laptop estaba dañada. Además llevó la evidencia de la entrega.

Update: Pensar en lo tardado que sería el envío de cambio nos hizo acudir a Liverpool a mostrar evidencias y estado del paquete. Como se darán cuenta, no llevaba film alveolar o algo similar para proteger el electrónico pic.twitter.com/uKisV8blmI — amapola (@anapaularuiz_) December 4, 2021

"Se le notificó al gerente, quien comprendió el caso y, en ese instante, nos hizo cambio con caja en mano (para asegurarnos que no fuera la misma laptop). Ninguna de las dos partes abrió el producto porque prefieren hacer responsable a la logística contratada", indicó la joven.

Cabe señalar que pese a la resolución del problema –con el cambio de paquete– las imágenes se han vuelto virales, pues muchos internautas se sintieron identificados por experiencias similares.

(Azucena Uribe)