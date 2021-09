"Habemus demede": Piñatería podría ser demandada por joven no binaria

Uno de los temas que se ha apoderado de las redes sociales en los últimos días es la apertura del lenguaje inclusivo gracias a un video viral en donde una persona no binaria rompió en llanto al exigir que la llamaran "compañere" y no compañera.

¿CÓMO GANAR DINERO EN TIKTOK MÉXICO? ESTAS OPCIONES TE AYUDARÁN

Días después la Piñatería Ramírez anunciaron que habían fabrido una piñata sobre Andra Escamilla, misma que generó muchas críticas y recientemente volvieron a dar de qué hablar, pues aseguraron que quizá puedan ser demandados por la persona no binaria.

¿Andra Escamilla demandará a la Piñatería Ramírez?

Fue a través de Instagram en donde la Piñatería Ramírez aseguró que posiblemente la persona no binaria que se volvió viral por pedir que le llamaran como "compañere" y no "compañera" los demandaría.

La Piñatería Ramírez, empresa tamaulipeca que se dedica a crear piñatas de famosos, políticos y personajes virales, compartió una captura de pantalla de una publicación de Facebook presuntamente de Andra Escamilla sobre la piñata que fabricaron sobre elle.

"Esperen mi demande", se lee en la imagen que compartió la Piñatería Ramírez.

Por ello, la empresa ironizó y pidió que los apoyen cuando estén presos en "Almoloya".

"Habemus demede...(no se que sea pero sé parece a demanda) así que pediré su apoyó cuando este en Almoloya ...alguien sabe por qué estas personas siempre etiquetan al conapred", escribió la Piñatería Ramírez.

La publicación de inmediato recaudó múltiples likes y comentarios de apoyo. Sin embargo, es importante señalar que la presunta página de Andra Escamillia no está comprobada como una oficial.

No soy tu compañera, soy tu "compañere"

A través de su cuenta de TikTok (@andra_milla), Andra Escamilla, quien se define como persona trigénero, explicó lo que sucedió con el video que se volvió viral en redes sociales al pedir en una clase del Tecnológico de Monterrey que respetaran el pronombre con el que se identifica.

Explicó que no le molestan los memes que hicieron en su contra, aunque reconoce que este caso es serio porque también recibió varios comentarios de acoso. Admitió que lo que más le importa es las repercusiones que pueden tener en otras personas que no se identifican con los géneros establecidos.

"Este video va a ser un poco serio, porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido", comentó Andra.

MEXICANA PONE A BAILAR A TODOS SUS VECINOS "LA CHONA", EL VIDEO CONQUISTA TIKTOK

Sobre el video viral "no soy tu compañera, soy tu compañere", la persona no binaria aclaró que contrario a lo que otros estudiantes dijeron sobre su actitud, en ningún momento interrumpió la clase. Lo único que había hecho era pedir una prórroga para entregar un trabajo que no había entregado porque tuvo efectos secundarios de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer.

En ese momento, uno de sus compañeros se refirió en femenino a pesar de que ya llevaba tres semestres pidiendo que se le nombrara con el pronombre que se identifica.

En este sentido, Andra aseguró que existe en la comunidad LGBT+ un problema que se denomina "la bola de nieve" en donde viven sucesos que se repiten constantemente hasta que la "bola de nieve te aplasta".

"El tema de la bola de nieve básicamente se refiere a sucesos que empiezan con algo muy pequeño y que se repiten, van incrementando, hasta que la bola de nieve se aplasta", comentó sobre las repetidas ocasiones en las que no se le ha nombrado como se identifica.

(Azucena Uribe)