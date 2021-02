¿Habrá Rosa Venus este 14? Conoce la historia del "aroma del amor"

¿Habrá Rosa Venus este 14? Conoce la his...

Aunque se ha convertido en sinómimo del sexo casual, esa no fue la intención con la que fue creado (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Considerado uno de losĀ jabones más antiguos y que más se consumen en México, Rosa Venus, es una referencia humorística sobre el sexo motelero desde hace más de dos décadas.

Por el fuerte perfume floral del jabón Rosa Venus, se han creado muchos chistes, quién no ha escuchado la famosa frase "hueles a jabón chiquito" y lo que implica oler a él ha hecho su transición las bromas de cantina a los memes en redes sociales.

"Antes eran comentarios aislados, chismorreos, pero ahora con el internet y las redes se multiplicó, decir hueles a Rosa Venus es una forma de preguntar ¿qué has hecho?, ¿de dónde vienes? No lo desmentimos o lo desmitificamos porque no es algo que surgió de nosotros. A nosotros nos corresponde hablar sobre las características del jabón al mercado mexicano. La otra es una de muchas facetas del jabón: la folclórica", narró Daniel Jiménez, gerente de la fábrica de Rosa Venus, La Corona.

La empresa Corona es fabricante de algunos de los productos más populares e icónicos de México, como los detergentes Roma y Foca, el aceite 1-2-3, el Jabón Zote y Rosa Venus.

La producción del Rosa Venus comenzó en 1950 para ser la competencia de Colgate principalmente, donde sus productos eran de precios altos.

El precio y tamaño fue lo que atrajo al sector hotelero desde entonces, sin embargo no son sus principales consumidores, el 85% se consumen en los hogares.

Se cuenta con diversas presentaciones: 25, 50, 100, 150 y 200 gramos, y tres colores; rosa, blanco y antibacterial.

"No lo vemos como una ventaja en nuestro negocio, es simplemente algo humorístico que incluso nosotros mismos adoptamos. A veces hacemos chistes de que el día que programamos la producción de Rosa Venus los trabajadores se ponen más cariñosos entre ellos. Es un torrente que no podemos detener y no pretendemos hacerlo. Yo quiero pensar que habrá más memes de Rosa Venus que de Cupido este 14 de febrero", indicó Jiménez, gerente de La Corona.

