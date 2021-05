Hijo engaña a su mamá para llevarla a vacunar, le promete que verá a Chayanne

En redes sociales se viralizó un video protagonizado por un joven que se valió de una pequeña mentira piadosa para llevar a vacunar a su mamá contra el covid-19, y es que le dijo que la llevaría a ver a Chayanne.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "PORQUE SOY TU MADRE": FRASES ICÓNICAS DE LAS MAMÁS MEXICANAS

En el video se compartió en TikTok se puede ver a la mujer emocionada porque conocerá a su ídolo, ya que su hijo le había dicho que iban a ir a ver a "Chayane" ya que se encontraba en Monterrey.

Cuando se acercaban al módulo de vacunación y al ver la enorme fila de autos, la mujer le preguntó a su hijo ¿Esta es la fila para ver a Chayanne?" y el joven respondió "sí, mamá. Es que es una celebridad. Definitivamente aquí está".

Posteriormente continúan avanzando y al joven no le queda más remedio que confesarle a su mamá que la llevó con engaños para que se fuera vacunada.

FOTO TOMADA DE TIKTOK

"¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar", dice el hombre.

Inmediatamente la mujer se muestra molesta ante el acto y le responde "¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso", mientras su acompañante se ríe por lo ocurrido.

"Ya relájate... Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada", afirma él; mientras ella replica que "se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras...", dice la mujer.

Fue entonces que el joven le recordó que a él no le gustaban las vacunas y que ella lo llevaba a la fuerza. Así, le reiteró que estaba muy cerca de aplicarse la vacuna y salvarse "del covid-19".

Por mucho, la MEJOR historia de este fin de semana. ??????



pic.twitter.com/YYUHtDnwm5 — Risco (@jrisco) May 9, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "MUJER ZOMBIE" ATERRORIZA LAS CALLES DE SEATTLE Y CAUSA POLÉMICA EN REDES

Mientras esperan para que la mujer sea vacunada, ella comienza a orar, hasta que finalmente se muestra como fue inmunizada.

Tras viralizarse el video comenzaron a surgir los comentarios entre los internautas, pues mientras algunos vieron el momento con humor, otros criticaron al joven por haber engañado a su mamá.

(Azucena Uribe)