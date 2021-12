Hombre prefiere a su gato que, a su novia, pues la corrió de su casa, luego de que la mujer intentara deshacerse de su michi.

La historia se volvió viral en Reddit después de que el hombre preguntara si estuvo bien o mal correr a su novia, luego de que intentara deshacerse de su gato, a quien adoptó desde hace tres años.

Hombre prefiere a su gato que, a su novia, descubre ¿por qué?

A través de una publicación, el usuario Astonished_Hound contó que tenía dos años de relación con su novia y con el pequeño Raven tiene tres años. Ella llegó a vivir con él hacía apenas unas semanas y estaba claro que no le agradaba la presencia del gato.

Él se percató de eso, pero no le dio mayor importancia, hasta que un día llegó y Raven no estaba. "Llegué a casa y él simplemente se había ido. No es un gato de calle y nunca sale", comentó su dueño.

Y agregó que estuvo a fuera por horas "yo estaba muy preocupado hasta que mi amigo vino a mí casa y lo devolvió, diciendo que lo encontró a dos cuadras de mi casa", provocando su enojo.

FOTO: REDDIT

¿El hombre perdonó a su novia?

El hombre cuestionó cómo fue que Raven, quien nunca sale de casa, estaba tan lejos, por lo que su novia aceptó que ella era la responsable y admitió haber sido quien lo echó.

"Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, como pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa para fin de mes", señaló.

Como era de esperarse ella lloró, pues le dijo que no tenía a dónde vivir, que tendría que vivir en la calle, pero el dijo que no le importaba porque su gato podría haber muerto por su culpa, y eso no lo podía perdonar, demostrando con esto que su amor era más grande por su gato, que por su novia.

A pesar de su enojo, el hombre preguntó a los usuarios de Reddit si había hecho lo correcto, pues sus amigos le dijeron que había sido muy duro con ella, en los comentarios muchos coincidieron en que "el gato fue el primero en llegar", y otros fueron más agresivos con su decisión, al grado que los moderadores cerraron los comentarios.

FOTO: REDDIT

¿Por qué los gatos quieren más a una persona?

Al igual que ocurre con las personas, los gatos tienen preferencia a la hora de mantener relaciones sociales, por ello, no es de extrañar que tengan a una persona o a varias como "favoritas", y en el caso de esta historia, claro está que la persona favorita del gato no era la novia del hombre.

Para saber si eres la persona favorita de un gato debes analizar tu relación con él y la que mantiene con otras personas, únicamente de este modo sabrás si las muestras de afecto y las llamadas de atención son exclusivas para ti o bien si las realiza a cualquier persona del hogar por igual, y esto fue lo que le faltó al hombre de la historia, pues desde un principio se dio cuenta que no había química entre su gato y su novia y no hizo nada por remediarlo, al grado que su michi estuvo en peligro y su relación de pareja terminó.

