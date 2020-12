Hombre trans se hace viral por compartir video de su parto

Danny Wakefield es el papá del momento en redes sociales por compartir un poderoso mensaje de amor. Este hombre transgénero de 38 años se enteró hace ocho meses que estaba embarazado y desde ese entonces ha compartido su proceso en Instagram; pero fue hasta hace unos días que se hizo viral por el video de su parto.

A través de varias publicaciones, el orgulloso papá habló de los cambios que vivió su cuerpo en la espera de su hijo y cómo aprendió a amar cada uno de ellos.

Nunca había visto tanta belleza en mi cuerpo como ahora. El embarazo me dio permiso de amar mi cuerpo al nivel en que mi alma lo siente.

Debido a la complicada situación que atraviesan los hospitales en todo el mundo, él decidió que su bañera fuera el lugar de nacimiento. Su equipo de parto instaló una cámara de video en un extremo de la sala para grabar el momento exacto en que Danny diera a luz.



Nunca me había sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida. Esta es la cosa más épica que he hecho. Qué increíble equipo de partos tuve, escribió en su cuenta de Instagram.

Su bebé, a la que nombró Wilder Lea, nació con un peso de 3 kilos y 50 centímetros de largo. En publicaciones posteriores, Wakefield expresó lo doloroso del parto, pero al mismo tiempo lo feliz que se siente al respecto, dejando en claro que su vida ha cambiado por completo.



Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo (...) Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante (...) Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición, manifestó.

