Indigna influencer que "sacrificó" a su perro porque mordió a su hijo

Los seguidores de la influencer le reprocharon que no buscara otra alternativa antes de matar a su perro (FOTO TOMADA DE IG @brockstar_gbc)

En su cuenta de Instagram, la influencer Nikki Phillippi contó que tuvieron que "sacrificar" a su perro llamado Bowser debido a que mordió a su pequeño hijo Logan.

Luego de hacer esta publicación, la influencer fue atacada por sus seguidores; incluso, varios usuarios señalaron que habían visto al niño molestando al perro bull terrier de 9 años.

LA INFLUENCER ASEGURÓ QUE SIGUE EN SHOCK POR SACRIFICAR A SU PERRO

En el post de Instagram, Nikki Phillippi, expresó que se encontraba en shock después de tomar esa decisión y que había sido el "día más triste de su vida".

Sin embargo, sus seguidores no se mostraron conmovidos por su palabras y recalcaron que la influencer tenía otras opciones donde no se tuviera que sacrificar al perro.

"Algunos perros no pueden vivir con niños, eso no significa que no puedan vivir", "¡Qué vergüenza! Había otras opciones", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, otros usuarios le comentaron a Nikki que habían visto al niño en algunos videos maltratar al perro y quitarle su comida.

Varios seguidores de los influencers también acusaron a la pareja de realizar una sesión de fotos con el perro y el niño antes de sacrificarlo.

Después de los comentarios negativos sobre su publicación de Instagram, Nikki y su esposo Dan explicaron los motivos por los cuales sacrificaron al perro.

LA INFLUENCER Y SU ESPOSO EXPLICARON E UN VIDEO LOS MOTIVOS POR LOS QUE SACRIFICARON A SU PERRO

En un video publicado en su canal de YouTube, Nikki y su esposo Dan comentaron que no había posibilidad de reubicar al perro porque había vivido con ellos toda su vida.

A causa de las críticas, tanto Nikki como Dan pusieron como privada sus propias cuentas de Instagram. También desactivaron la opción de realizar comentarios en el video.

Esta no es la primera vez que la influencer y su esposo Dan generan polémica en sus redes sociales.

Hace algunos años, la pareja decidió no continuar con la adopción de un niño originario de Tailandia debido a que la ley de dicho país prohíbe mostrar al menor en internet durante un año.

En un video publicado en su canal de YouTube, Nikki y Dan explicaron que decidieron no continuar con el proceso de adopción debido a las leyes tailandesas.

(Imelda Téllez)