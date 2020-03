Influencer celebra su cumpleaños con fiesta de alberca, vierte 30 kilos de hielo seco y mueren 3 invitados

La influencer rusa Ekaterina Didenko quiso celebrar su cumpleaños 29 de una manera "original" con una fiesta de alberca pero algo salió mal y dejó a tres personas muertas incluido su esposo.

De acuerdo a Milenio, Ekaterina Didenko es una influencer rusa enfocada en productos farmacéuticos y nunca esperó que su fiesta terminara tan mal.

A la fiesta de Ekaterina Didenko, quien tiene millón y medio de seguidores, asistieron 18 personas.

Al parecer Ekaterina Didenko consideró que sería una idea "original" vaciar 30 kilos de hielo seco en la alberca y después entrar a nadar en ella.

Mediante redes sociales se viralizó el video del momento en donde la influencer vaciá el hielo seco y se sumergen en la alberca.

A pesar de usar trajes de protección a la hora de entrar a la alberca, dos personas murieron en la escena mientras una tercera murió en el hospital, como informó el comité de investigación de Rusia en un comunicado, anunciando que se inició una investigación criminal del incidente.

Valentin, el esposo de la influencer fue el tercero en morir y otras cuatro personas sufrieron quemaduras químicas e intoxicación, como informó la agencia de noticias TASS.

La agencia rusa RIA Novosti informó que las víctimas saltaron a la alberca con hielo seco, tal como se observa en el video, y sufrieron reacciones químicas mientras otros asistentes presentaron cuadros de principio de asfixia por la falta de oxígeno.

MOMENTOS DE DESESPERACIÓN

En el video aparecen los asistentes disfrutando emocionados del momento mientras dos jóvenes se meten a la alberca con hielo seco, que estaba destinado a crear una nube de niebla; sin embargo, como informan medios locales, cuando el hielo seco entró en contacto con el agua se produjo dióxido de carbono, inundando la habitación en apenas segundos.

Rápidamente los invitados se ahogaron y comenzaron a desmayarse. Como consecuencia de la intoxicación, tres personas murieron por edema pulmonar.

Tras viralizarse el video Ekaterina Didenko habló de lo ocurrido en su cuenta de Instagram y dijo que tiene prohibido divulgar cualquier información sobre el caso debido a que enfrenta un proceso legal por el incidente.

"Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. Firmé una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer... hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla", expresó la joven rusa.

